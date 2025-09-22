En vivo
ESTILO DE VIDA  / Renta Joven anunció nuevo ciclo de pagos en septiembre 2025: podría recibir más de $600 mil

Renta Joven anunció nuevo ciclo de pagos en septiembre 2025: podría recibir más de $600 mil

El programa también pondrá en marcha un componente complementario que busca "fortalecer la organización juvenil y la inclusión productiva". Le contamos de qué se trata.

Por: Valentina Gómez Gómez
Actualizado: 22 de sept, 2025
Renta Joven
Comenzó la entrega de apoyos económicos a más de 22.000 estudiantes vinculados a instituciones de educación superior y al Sena. -
Getty Images

