Sena abrió cupos para estudiar gratis presencial y a distancia en 2026: cómo inscribirse

El Servicio Nacional de Aprendizaje (Sena) informó la apertura de su 'Segunda Oferta de Formación Presencial y a Distancia' correspondiente al año 2026, una convocatoria que contará con más de 36.000 cupos disponibles en todo el país. Esta oferta está dirigida tanto a ciudadanos colombianos como a extranjeros que tengan su situación migratoria regularizada en el territorio nacional.

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De acuerdo con la entidad, el proceso de inscripción estará habilitado entre el 18 y el 22 de abril, mientras que el inicio de las actividades académicas está previsto para finales de mayo y comienzos de junio. Los cupos se distribuirán en diferentes niveles de formación, que incluyen operario, auxiliar, técnico y tecnólogo, según las características de cada programa.

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La institución indicó que el objetivo de esta convocatoria es facilitar el acceso a programas de formación que contribuyan al desarrollo de habilidades laborales y al fortalecimiento de iniciativas productivas. Asimismo, busca ampliar las oportunidades educativas en sectores de la población que históricamente han enfrentado barreras para acceder a formación técnica y tecnológica.



Dentro de los grupos priorizados se encuentran campesinos, personas con discapacidad, integrantes de comunidades negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras (NARP), pueblos indígenas, población LGBTIQ+ y mujeres, entre otros aspirantes que cumplan los requisitos establecidos por la entidad. Sin embargo, la convocatoria está abierta a cualquier persona interesada que reúna las condiciones exigidas para cada programa.



¿Cómo inscribirse en nueva convocatoria del Sena?

Uno de los pasos fundamentales para participar en esta oferta es realizar el registro previo en la plataforma Betowa, el sistema digital habilitado por el Sena para gestionar los procesos de inscripción. La entidad recomendó a los aspirantes verificar con anticipación que cuentan con un usuario activo y que pueden ingresar correctamente al sistema antes de que inicie el periodo oficial de inscripciones. Siga estos pasos:



El primer paso es acceder a betowa.sena.edu.co. Una vez dentro, se debe seleccionar la sección "Presencial y a distancia" , que corresponde a la oferta disponible en la convocatoria vigente.

, que corresponde a la oferta disponible en la convocatoria vigente. Al ingresar a la oferta, el sistema despliega un listado organizado por nivel de formación (operario, auxiliar, técnico o tecnólogo) y por región. Allí se puede consultar la información completa de cada programa: duración, modalidad, requisitos, número de cupos y sede de formación.

y por región. Allí se puede consultar la información completa de cada programa: duración, modalidad, requisitos, número de cupos y sede de formación. Quienes ya tuvieron cuenta en SofiaPlus pueden ingresar con los mismos datos. Los nuevos aspirantes deben crear una cuenta en Betowa, el cual solicita información personal, nivel educativo alcanzado, lugar de residencia y datos de contacto.

Una vez elegido el programa, el aspirante debe pulsar en la opción "Inscribirse" . El sistema abrirá un formulario digital que debe completarse con cuidado. Se piden datos personales, información académica y en algunos casos, experiencia laboral relacionada.

. El sistema abrirá un formulario digital que debe completarse con cuidado. Se piden datos personales, información académica y en algunos casos, experiencia laboral relacionada. Tras verificar la información, se envía el formulario. El sistema genera un comprobante digital de inscripción que se recomienda guardar o imprimir.

En caso de que una persona ya tenga usuario registrado pero no recuerde su contraseña o tenga inconvenientes para ingresar, podrá utilizar las opciones de recuperación de acceso mediante el correo electrónico que haya registrado previamente. También está disponible la línea de atención al usuario del Sena para resolver dudas o dificultades técnicas relacionadas con el proceso.



Requisitos para postularse a convocatoria del Sena en 2026

La entidad informó que los aspirantes deben cumplir ciertos requisitos generales para participar en la convocatoria. Entre ellos, se encuentra tener al menos 14 años de edad. Sin embargo, existen condiciones específicas que dependen del nivel de formación seleccionado.

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Por ejemplo, para los programas en niveles auxiliar, operario y técnico, no se exige contar con un título académico previo. En contraste, para los programas de nivel tecnólogo sí es obligatorio haber culminado el bachillerato y contar con los resultados de las pruebas Saber 11, requisito indispensable para formalizar la inscripción en ese tipo de formación.

El Sena recordó a la ciudadanía que tanto el registro como la inscripción y el acceso a los programas son completamente gratuitos. Por esta razón, la institución advirtió sobre posibles intermediarios o personas que ofrezcan cupos a cambio de dinero, señalando que ningún trámite requiere pagos ni gestiones externas.

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VALENTINA GÓMEZ GÓMEZ

NOTICIAS CARACOL

vgomezgo@caracoltv.com.co