Sena estrena nueva aplicación para aprender inglés gratis en 2026: no necesita conexión a internet

El Servicio Nacional de Aprendizaje (Sena) anunció una nueva aplicación para practicar inglés entre los niveles A1 y B2, sin depender de una conexión a internet. Se trata de Sena Speak, una herramienta que fue desarrollada con el objetivo de "entregar más herramientas para que el aprendizaje del idioma inglés sea más accesible y esté al alcance de todas las personas en el territorio nacional, especialmente en zonas rurales y que no tienen conexión a internet". De acuerdo con la entidad, el sistema fue creado por la Fábrica de Software del Sena Regional Risaralda con la participación de aprendices e instructores de bilingüismo.

El proyecto reúne el trabajo de las áreas de tecnología y formación con una finalidad: ofrecer una alternativa para que más personas puedan practicar inglés desde un teléfono celular, incluso cuando las condiciones de conectividad son limitadas. Sena Speak está dirigida a usuarios que se encuentran entre los niveles A1 y B2 del Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas. "El objetivo que tenemos con esta aplicación es poder impulsar el aprendizaje en usuarios que no tienen acceso a conectividad con personas que se encuentran en la ruralidad, como campesinos", indicó Fabián Mejía, desarrollador de software fullstack.



¿Cómo funciona Sena Speak sin conexión?

Una de las características centrales de la plataforma es que buena parte de sus procesos se realizan directamente en el celular. Esto significa que la aplicación no necesita enviar constantemente la información a servidores externos para ejecutar sus principales funciones. De acuerdo con el equipo desarrollador, el procesamiento local también contribuye a reducir la dependencia de servicios externos y permite que la información relacionada con las actividades se maneje directamente en el dispositivo. Para acceder a la plataforma, consulte directamente en la página del Sena.

Por otro lado, en algunos teléfonos Android, la función de reconocimiento de voz puede depender del servicio nativo del sistema operativo. Si el dispositivo no tiene instalados localmente los modelos necesarios para procesar la voz, podría requerirse una conexión a internet. Esta situación, sin embargo, no afecta las funciones principales de Sena Speak. Las actividades de aprendizaje, evaluación, interacción y acompañamiento pedagógico pueden desarrollarse de manera autónoma, según las características del dispositivo. La aplicación también incorpora ejercicios como "el reconocimiento de voz, actividades interactivas, gamificación, acceso directo desde el dispositivo móvil y fortalecimiento de habilidades básicas: escritura, lectura, habla y escucha", según indicó el Sena.



Los contenidos están organizados desde el nivel A1 hasta el B2 del Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas (MCER). La aplicación divide este recorrido en ocho subniveles: A1.1, A1.2, A2.1, A2.2, B1.1, B1.2, B2.1 y B2.2. El sistema establece una secuencia de sesiones que deben superarse para continuar con las siguientes. Para aprobar una sesión se requiere alcanzar un desempeño mínimo del 70%, de manera que el avance dentro de la plataforma esté relacionado con los resultados obtenidos en las actividades. La aplicación cuenta además con un examen de clasificación o placement test. Su función es determinar inicialmente en qué nivel del MCER puede ubicarse el usuario. Una vez terminado el examen, el sistema genera un reporte en PDF en el que se registra el resultado y el nivel alcanzado.



¿Qué se enseña en los niveles de inglés del Sena?

Los cursos están diseñados para reforzar las habilidades en las cuatro competencias básicas del idioma: comprensión lectora, expresión escrita, comprensión auditiva y producción oral. Cada módulo incluye materiales de estudio, ejercicios de práctica y actividades interactivas. También se integran elementos como:



Lectura y análisis de textos en inglés.

Escritura de textos con intención comunicativa.

Práctica de escucha y pronunciación.

Ejercicios enfocados en el uso del idioma en situaciones reales, tanto personales como laborales.

Estructuras gramaticales y vocabulario específico.

Los contenidos pueden abordarse en cualquier momento del día, lo que permite adaptar el estudio a diferentes horarios o rutinas laborales. No es necesario realizar desplazamientos ni acudir a centros físicos del Sena.



¿Cómo inscribirse a cursos de inglés en el Sena?

La inscripción se realiza de manera digital a través del portal de Zajuna. El proceso incluye los siguientes pasos:



Ingresar a zajuna.sena.edu.co.

Seleccionar la opción "Bilingüismo".

Escoger el nivel disponible o presentar la prueba de clasificación.

Hacer clic en "Inscríbete".

Registrar los datos personales o iniciar sesión si ya se tiene cuenta en la plataforma.

Confirmar la inscripción mediante la información que llega al correo electrónico registrado.

Las convocatorias se habilitan de forma periódica. En caso de que no haya cupos disponibles al momento de la consulta, el Sena sugiere revisar nuevamente el portal en los días siguientes para verificar la apertura de nuevos espacios.

VALENTINA GÓMEZ GÓMEZ

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