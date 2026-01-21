¿Tiene un crédito educativo con el Icetex? Este es el cambio en las tasas de interés para 2026

El Instituto Colombiano de Crédito Educativo y Estudios Técnicos en el Exterior (Icetex) informó que para este año las tasas de interés de sus créditos educativos registrarán una leve reducción, en línea con el comportamiento de la inflación durante 2025. De acuerdo con la entidad, el cálculo de las tasas para 2026 se realiza a partir de la variación anual del Índice de Precios al Consumidor (IPC) correspondiente al año inmediatamente anterior, indicador que es certificado oficialmente por el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE).

Para 2025, el IPC se ubicó en 5,10%, cifra que representa una disminución frente al dato de 2024, cuando fue de 5,20%. Esta variación implica que la tasa de interés efectiva anual de los créditos del Icetex se reducirá en 0,1 puntos porcentuales en comparación con la vigente durante 2025. Aunque el ajuste es moderado, la entidad señaló que tendrá impacto directo en el valor final de la financiación para miles de estudiantes y egresados que cuentan con obligaciones activas.



¿Cómo funcionará la baja en las tasas de interés del Icetex?

El Icetex explicó que no maneja una única tasa para todos los usuarios, sino que existen diferentes líneas de crédito, cada una con condiciones específicas según el tipo de beneficiario, el nivel de formación y la modalidad de pago. En términos generales, las tasas se ubican en un rango que va desde IPC + 7% hasta IPC + 12%, de acuerdo con el perfil del crédito.

La entidad recordó que estos porcentajes se definen anualmente y que su estructura busca reflejar el comportamiento del costo de vida en el país, de manera que el valor real de la deuda se mantenga en el tiempo. Este mecanismo de actualización, basado en el IPC, es el que explica el ajuste a la baja que regirá durante 2026.



El Icetex indicó que las tasas aplicadas a sus créditos continúan siendo inferiores a las que ofrecen la mayoría de entidades financieras tradicionales en productos de consumo o libre inversión, aunque aclaró que el crédito educativo, como cualquier obligación financiera, está sujeto a la valorización asociada a la inflación.



Estudiantes en etapa de amortización

Uno de los puntos que más interesa a los beneficiarios actuales es cuándo se reflejará este cambio. Según informó la entidad, quienes ya se encuentran en etapa de amortización, es decir, pagando cuotas de su crédito, verán aplicada la nueva tasa en sus recibos a partir del mes de febrero de 2026. En esos extractos se evidenciará el ajuste correspondiente al nuevo valor de interés definido para el año.



Nuevas líneas de financiación 2026

Para los estudiantes que ingresen a nuevas líneas de financiación en 2026, las condiciones ya incorporarán la tasa actualizada, calculada con base en el IPC de 2025. Esto significa que desde el inicio de la obligación el crédito se regirá por el nuevo esquema de intereses.



¿Por qué el Icetex bajó las tasas de interés para 2026?

El Índice de Precios al Consumidor es un indicador construido por el DANE a partir de una medición mensual del comportamiento de los precios de un conjunto representativo de bienes y servicios que consumen los hogares colombianos. Su objetivo es mostrar la variación promedio del costo de vida y, en la práctica, sirve como referente para múltiples decisiones económicas, entre ellas, la actualización de contratos, arriendos y créditos.



En el caso específico de los créditos educativos, el IPC permite ajustar anualmente el valor de la obligación para evitar que la deuda pierda o gane valor real de forma desproporcionada con el paso del tiempo. Por esa razón, cada inicio de año el Icetex revisa la cifra oficial de inflación y redefine las tasas que regirán durante los siguientes doce meses.

La entidad explicó que este procedimiento se encuentra establecido dentro de su modelo financiero y no depende de decisiones discrecionales tomadas durante el año. Es decir, el ajuste que entra en vigencia en 2026 es consecuencia directa del comportamiento del IPC en 2025 y no de una modificación extraordinaria de las políticas de crédito.

Finalmente, la entidad recomendó a los usuarios consultar periódicamente sus estados de cuenta y los canales oficiales para conocer en detalle cómo se aplicará el ajuste en cada caso particular, teniendo en cuenta que las condiciones varían según la línea de crédito, el momento en que se otorgó la financiación y la etapa en la que se encuentra el beneficiario.

