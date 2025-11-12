En vivo
Universidad de Antioquia lanzó resultados de admisión para estudiar en 2026-1: cómo consultarlos

Universidad de Antioquia lanzó resultados de admisión para estudiar en 2026-1: cómo consultarlos

Las personas que fueron admitidas deberán iniciar de inmediato el proceso de matrícula en línea a través del portal institucional. Le contamos cómo consultar con su documento los resultados.

Por: Valentina Gómez Gómez
Actualizado: 12 de nov, 2025
Universidad de Antioquia lanzó resultados de admitidos para estudiar el primer semestre de 2026
Esta institución ofrece actualmente 72 programas de pregrado en sus sedes de Medellín. -
Getty Images/ Universidad de Antioquia

