A la cárcel, ginecólogo señalado de abusar a mujeres en consultorio de Cundinamarca

La Fiscalía General de la Nación informó que presentó este domingo ante un juez de control de garantías al médico ginecólogo Carlos Andrés Tena Reyes, investigado por presuntos abusos sexuales cometidos contra varias pacientes en un consultorio privado ubicado en Zipaquirá, Cundinamarca. De acuerdo con las autoridades, los hechos habrían ocurrido entre los años 2024 y 2026 y, hasta el momento, dos mujeres han sido identificadas como víctimas dentro del proceso judicial.

Síganos en nuestro WhatsApp Channel , para recibir las noticias de mayor interés

Según la investigación adelantada por el ente acusador, las mujeres acudieron a consulta médica y durante los procedimientos habrían sido sometidas a actos sexuales sin su consentimiento. La Fiscalía sostuvo que el profesional habría utilizado su posición de autoridad y la confianza derivada de su ejercicio médico para cometer las agresiones.

(Síganos en Google Discover y conéctese con las noticias más importantes de Colombia y el mundo)



El hombre fue imputado por el delito de acceso carnal o acto sexual con incapaz de resistir agravado y deberá permanecer privado de la libertad en un centro carcelario mientras avanza el proceso.



Investigación de la Fiscalía permitió identificar a dos víctimas

Las diligencias judiciales fueron adelantadas por una fiscal adscrita al Centro de Atención Integral a Víctimas de Abuso Sexual (Caivas) de la Seccional Cundinamarca. Durante las indagaciones, los investigadores lograron establecer los testimonios de dos mujeres, de 19 y 30 años, quienes coincidieron en varios detalles relacionados con los hechos denunciados.



De acuerdo con la información revelada por la Fiscalía, una de las víctimas habría sido accedida sexualmente dentro del consultorio donde el médico atendía de manera particular en el barrio San Rafael de Zipaquirá. La otra mujer denunció actos que afectaron su libertad e integridad sexual durante una consulta ginecológica.

Publicidad

Las autoridades indicaron que el caso tomó relevancia después de que las víctimas decidieran denunciar lo ocurrido ante las entidades competentes. A partir de esos relatos se iniciaron labores de verificación, recopilación de pruebas y entrevistas que permitieron sustentar la judicialización del profesional de la salud.



Fiscalía asegura que el médico habría utilizado su posición de poder

Durante las audiencias preliminares, la Fiscalía expuso que el ginecólogo presuntamente se "aprovechó del estado de indefensión de las mujeres, así como su posición dominante y de poder, y la confianza que generaba en ellas para agredirlas en contra de su voluntad".

La acusación también sostiene que el médico habría ejercido una posición dominante frente a las víctimas, situación que, según la Fiscalía, facilitó la comisión de los hechos denunciados. Por esa razón, el delito imputado incluye circunstancias de agravación.

Publicidad

Aunque la Fiscalía presentó los elementos materiales probatorios recaudados hasta el momento, el procesado no aceptó los cargos formulados en su contra durante las audiencias realizadas ante un juez de control de garantías.

Tras escuchar los argumentos de la Fiscalía y analizar los elementos expuestos durante la diligencia judicial, el juez decidió imponer medida de aseguramiento privativa de la libertad en establecimiento carcelario contra Carlos Andrés Tena Reyes.

La decisión fue adoptada mientras continúan las investigaciones para establecer si existen más víctimas relacionadas con el caso.

VALENTINA GÓMEZ GÓMEZ

NOTICIAS CARACOL

vgomezgo@caracoltv.com.co