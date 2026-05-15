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Noticias Caracol  / JUDICIAL  / Capturan al presunto asesino de Freddy Santiago Guzmán, estudiante de la Universidad Minuto de Dios

Capturan al presunto asesino de Freddy Santiago Guzmán, estudiante de la Universidad Minuto de Dios

En un procedimiento en el barrio Garcés Navas, en la localidad de Engativá, las autoridades capturaron a quien sería el presunto asesino del estudiante de la Universidad Minuto de Dios Freddy Santiago Guzmán.

Por: Mateo Medina Escobar
Actualizado: 15 de may, 2026
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Capturan al presunto asesino de Freddy Santiago Guzmán, estudiante de la Universidad Minuto de Dios

Miembros del CTI de la Fiscalía capturaron en el barrio Garcés Navas de la localidad de Engativá, en el occidente de Bogotá, al presunto responsable de causarle la muerte al estudiante universitario Freddy Santiago Guzmán en la noche del pasado 15 de abril, en una estación de TransMilenio.

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