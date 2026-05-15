Capturan al presunto asesino de Freddy Santiago Guzmán, estudiante de la Universidad Minuto de Dios

Miembros del CTI de la Fiscalía capturaron en el barrio Garcés Navas de la localidad de Engativá, en el occidente de Bogotá, al presunto responsable de causarle la muerte al estudiante universitario Freddy Santiago Guzmán en la noche del pasado 15 de abril, en una estación de TransMilenio.

Síganos en nuestro WhatsApp Channel , para recibir las noticias de mayor interés

Noticia en desarrollo...

#LoÚltimo | Capturan al presunto asesino de Freddy Santiago Guzmán, estudiante asesinado en la estación Minuto de Dios, el pasado 15 de abril. Esto se sabe. Siga la señal de Noticias Caracol 👉 https://t.co/IUJUaJxu1v pic.twitter.com/qpYWE68dcV — Noticias Caracol (@NoticiasCaracol) May 15, 2026