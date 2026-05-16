Identidad del capturado por homicidio de Fredy Santiago Guzmán, estudiante del Minuto de Dios

Un mes tardaron las autoridades en dar con el presunto responsable de la muerte de Fredy Santiago Guzmán Cárdenas, el joven estudiante de 19 años que fue asesinado en medio de un intento de robo en la estación Minuto de Dios de TransMilenio el pasado 15 de abril, cuando delincuentes intentaron robarle su celular.



La fiscalía con apoyo de la Policía Nacional logró la captura de Harold Figueroa Ballen en el barrio Garcés Navas, en la localidad de Engativá. Las autoridades indicaron cuáles son los delitos que podría enfrentar el joven. “Esta persona será dejada a disposición de autoridad competente por los delitos de homicidio agravado en concurso con hurto calificado y agravado”, dijo el coronel Jhon Zambrano, comandante (e) de la Policía Metropolitana de Bogotá.



"Que caiga todo el peso de la justicia": papá de Fredy Santiago Guzmán

Tras conocer la captura, los padres del joven Freddy Guzmán se pronunciaron. “Yo recibo con gran agrado que hayan cogido al supuesto asesino de mi hijo, que le caiga todo el peso de la justicia encima y que estos casos no se van a repetir, que no haya más jóvenes asesinados, no haya más gente asesinada, que haya más más seguridad”, mencionó en Noticias Caracol Fredy Guzmán, papá de Fredy.

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Por su parte, Luz Mery Cárdenas dijo en este medio que “no me voy a quedar quieta hasta que no haya justicia”. Además, pidió la máxima pena para el detenido y los dos jóvenes más que estarían implicados en este caso.

Una de las profesoras de Freddy, Patricia Forero, lo recordó como un joven disciplinado, soñador y comprometido con su futuro profesional. “Tú puedes preguntarle a cualquier persona que haya tenido el placer, porque fue un verdadero placer haber tenido contacto con él, haberlo conocido, ver todos sus talentos, sus capacidades”, sostuvo.



Galán habla sobre captura de señalado asesino de Fredy Santiago Guzmán

Por su parte, el alcalde mayor de Bogotá, Carlos Fernando Galán, aseguró que este crimen les dolió a todos los bogotanos y pidió que el presunto responsable no quede en libertad: “Ahora le compete a la justicia garantizar que este delincuente no quede libre y que pague por ese grave delito que cometió. Truncar la vida a este joven, acabar con toda la posibilidad que realizara sus sueños”.



Durante la audiencia que se llevó a cabo el sábado, la Fiscalía le imputó a Harold Figueroa Ballen los delitos de homicidio agravado en concurso con hurto calificado y agravado a título de dolo en la modalidad de tentativa. Sin embargo, el señalado asesino no aceptó los cargos. El juez del caso decidirá si le impone, o no, medida de aseguramiento mientras se adelanta la investigación correspondiente.



CAMILO ROJAS, PERIODISTA NOTICIAS CARACOL

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