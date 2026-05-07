Absuelven a exembajador Fernando Sanclemente en el caso de la ‘narcofinca’

La juez 50 Penal del Circuito con Función de Conocimiento de Bogotá absolvió a Fernando Sanclemente, exembajador de Colombia en Uruguay, investigado por el llamado caso de la ‘narcofinca’.

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Según la Fiscalía General de la Nación, el exdiplomático ordenó quemar elementos materiales probatorios claves en una investigación adelantada por el hallazgo de un laboratorio con cocaína en una finca de su propiedad ubicada en Guasca, Cundinamarca.

Por lo anterior, lo había imputado por el delito de ocultamiento, alteración o destrucción de material probatorio.



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