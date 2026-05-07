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Noticias Caracol  / JUDICIAL  / Absuelven a exembajador Fernando Sanclemente en el caso de la ‘narcofinca’

Absuelven a exembajador Fernando Sanclemente en el caso de la ‘narcofinca’

El exdiplomático había sido acusado por el delito de ocultamiento alteración o destrucción de elemento de prueba, tras el descubrimiento que se hizo en un predio de su propiedad, en Guasca, Cundinamarca.

Por: Noticias Caracol
Actualizado: 7 de may, 2026
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Absuelven a exembajador Fernando Sanclemente en el caso de la ‘narcofinca’
Archivo Colprensa

La juez 50 Penal del Circuito con Función de Conocimiento de Bogotá absolvió a Fernando Sanclemente, exembajador de Colombia en Uruguay, investigado por el llamado caso de la ‘narcofinca’.

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Según la Fiscalía General de la Nación, el exdiplomático ordenó quemar elementos materiales probatorios claves en una investigación adelantada por el hallazgo de un laboratorio con cocaína en una finca de su propiedad ubicada en Guasca, Cundinamarca.

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Por lo anterior, lo había imputado por el delito de ocultamiento, alteración o destrucción de material probatorio.

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