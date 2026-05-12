Lili Pink dice no tener vínculo con el único capturado por presunto lavado de activos en la compañía

Fast Moda S.A.S., compañía que administra Lili Pink, marcó distancia con el único capturado que hay hasta el momento por el caso de presunto lavado de activos y contrabando que enfrenta la marca. En un comunicado escrito por Iván Cancino, abogado apoderado de la empresa que ha estado en el ojo del huracán después que la Fiscalía destapó un entramado que pretendía pasar los controles legales por alto.



Se trata de Walter Francisco Martínez Martínez, a quien se le imputaron los delitos de presunto concierto para delinquir, lavado de activos y contrabando en audiencias preliminares. El señalado, que es abogado de profesión, no aceptó los cargos.Este 11 de mayo se llevó a cabo la segunda parte de la audiencia en la que la Fiscalía solicitó medida de aseguramiento contra Martínez ante un juez. Noticias Caracol conoció de fuentes judiciales que este hombre tiene anotaciones por el delito de favorecimiento de contrabando.

(Más detalles sobre Martínez aquí: Caso Lili Pink: este es el prontuario delicuencial del único detenido por presunto lavado de activos)

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Ahora, Fast Moda señala que Martínez “no mantiene vínculo alguno de carácter comercial, contractual, laboral, societario ni operativo” con ellos. Tampoco tiene relación con la operación empresarial relacionada con la reconocida marca comercial Lili Pink desde 2021.

“La relación que existió en el pasado en el marco de ejecución de la cadena de suministro, se limitó exclusivamente a una relación comercial de carácter cliente-proveedor”, dice el comunicado, que indica que esto es algo habitual en el desarrollo de las actividades empresariales y comerciales dentro de la industria del retail. Y enfatiza: “En ningún momento el señor Walter Francisco Martínez Martínez hizo parte de la estructura administrativa, directiva o societaria de Lili Pink, ni tuvo participación alguna en la toma de decisiones del entorno empresarial”.



Con el tercer comunicado que publica la compañía después de conocerse el escándalo que ahora les rodea, Fast Moda desdibujó toda relación con el capturado y dijo que “cualquier situación personal, conducta o investigación” que esté vinculada con Martínez corresponde a su ámbito individual y es completamente ajeno a la empresa. “Deseamos de antemano que se le respete el debido proceso y la presunción de inocencia”, expresó.



Paula Rozo

NOTICIAS CARACOL

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