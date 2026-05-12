Reprograman audiencia contra alias Calarcá para imputación de cargos por esta razón

Se aplazó la audiencia de imputación de cargos programada contra Alexander Díaz Mendoza, alias Calarcá, líder de una de las facciones de las disidencias de las Farc, que estaba programada para este 12 de mayo.

Síganos en nuestro WhatsApp Channel , para recibir las noticias de mayor interés

El criminal debe responder por los delitos de desaparición forzada, homicidio en persona protegida, concierto para delinquir con fines de desaparición y homicidio y desplazamiento forzado. (Lea también: Revelan nuevos chats que demostrarían cómo alias Calarcá sigue delinquiendo)



Fijaron nueva fecha tras suspensión de audiencia

La juez del caso, que se encuentra en Villavicencio, decidió aplazar la audiencia para el 28 de mayo, a las 9:00 a.m., porque alias Calarcá no se presentó ni tampoco su defensa.

El disidente pudo haberse conectado virtualmente a comparecer, como lo hicieron hace algunos miembros del frente 33 del grupo ilegal, que asistieron a la cita desde un lugar selvático y escucharon los cargos imputados en su contra.



El Gobierno de Gustavo Petro sostenía diálogos desde 2023 con alias Calarcá, cabecilla del Estado Mayor de Bloques, una de las mayores disidencias de la extinta FARC que no se acogió al acuerdo de paz de 2016. Sin embargo, el mandatario pidió al consejero presidencial de paz, Otty Patiño, revisar esas negociaciones.



"Le he pedido a Otty Patiño, que no está aquí, que si el señor Calarcá incumplió los pactos para no quemar la selva y se dedicó a matar soldados o a matar con crímenes de guerra a sus rivales de la FARC (...) pues no hay paz", afirmó. "¿Qué vamos a hacer? A mí me gustaría la paz, pero la paz tiene que hacerse sobre bases serias, no sobre mentiras", agregó.

Publicidad

'Calarcá', por su lado, continuó atentando contra la fuerza pública y civiles en las zonas en las que opera su guerrilla, principalmente en la frontera con Venezuela y en la Amazonía.

Una de sus principales fuentes de financiación es la deforestación para dar paso a la ganadería, así como el narcotráfico, la extorsión y la minería ilegal.

Publicidad

La imputación de cargos contra alias Calarcá tiene que ver con lo hallado en los archivos que se encontraron en las USB incautadas en medio de una caravana interceptada por las autoridades en junio del año 2024. En ese entonces, el disidente no fue capturado porque había sido designado como gestor de paz. (Lea también: Nuevas revelaciones de archivos "Calarcá": sus acciones criminales durante diálogos con el Gobierno)

La fiscal Luz Adriana Camargo dijo en su momento que lo que había en esos archivos “tiene que ver con hechos de homicidios que habrían encargado y que resultan conductas muy graves como para estar sentado en una mesa de negociación con una suspensión de orden de captura”.

NOTICIAS CARACOL

*Con información de AFP