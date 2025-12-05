Aida Merlano fue condenada a 42 meses de prisión por fugarse en 2019: aceptó preacuerdo con Fiscalía

La excongresista Aida Merlano fue condenada este viernes a 42 meses de prisión por el delito de fuga de presos, tras aceptar un preacuerdo con la Fiscalía General de la Nación. En el preacuerdo ella indicó que sí se fugó tras asistir a una cita odontológica el 1 de octubre de 2019, después de adquirir un permiso para salir de la cárcel El Buen Pastor.

El día de su fuga, la excongresista era custodiada por el Inpec. El hecho se hizo viral debido a que quedó grabado en cámaras de seguridad cómo Merlano se escapaba utilizando un lazo rojo para bajar al primer piso, donde un motociclista la estaba esperando. Posteriormente, huyó hacia Venezuela.

Noticia en desarrollo...