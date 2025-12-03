En vivo
Noticias Caracol  / JUDICIAL  / Recopilación del crimen de Jean Claude Bossard, universitario asesinado durante atraco en Bogotá

Recopilación del crimen de Jean Claude Bossard, universitario asesinado durante atraco en Bogotá

Videos de cámaras de seguridad, testimonios, un abatido, la aprehención de un menor de edad que aceptó el crimen y una familia que sepultará a la víctima el día de su cumpleaños hacen parte de este terrible hecho.

Por: Camilo Rojas
Actualizado: 3 de dic, 2025
Momento del atraco en el que murió universitario Jean Claude Bossard en el norte de Bogotá

