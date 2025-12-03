Recopilación del crimen de Jean Claude Bossard, universitario asesinado durante atraco en Bogotá

El reloj marcaba aproximadamente la 1:30 de la tarde en la avenida 19 con calle 108, al norte de Bogotá, un sector que hoy se tiñe de luto. Jean Claude Bossard, un joven barranquillero de 29 años, administrador de empresas y aficionado a la vida, caminaba de regreso a su hogar, a solo metros de donde había almorzado con sus compañeros. Lo que debía ser un encuentro familiar para celebrar su inminente cumpleaños número 30 se convirtió en una tragedia: Bossard fue abordado por dos delincuentes en motocicleta que le arrebataron la vida por intentar robarle sus pertenencias.



Jean Claude opuso resistencia. Los videos de las cámaras de seguridad registraron cerca de 28 segundos de forcejeo. El delincuente, que intentaba despojarlo de una cadena y su teléfono móvil, le disparó en dos ocasiones. El impacto mortal fue en el pecho, dejándolo tendido en la vía, y su muerte fue rápida.



Habla papá de Jean Claude Bossard

Sus padres, que residen en Barranquilla, habían llegado a la capital para festejar el cumpleaños de su hijo, que sería el próximo viernes. Ese día, lamentablemente, en lugar de celebrar sus 30 años, le darán sepultura. Jean Claude Bossard, padre de la víctima, relató en Noticias Caracol cómo se enteraron de la tragedia: "Nosotros estábamos en un almuerzo y nos informa uno de los compañeros de él de seguros que cuando oyó el ruido y oyó todo lo que pasaba se devolvió y ya lo encontró tirado en el piso".

El padre recordó a su hijo como un hombre bueno, sin vicios, quien, a pesar de tener la doble nacionalidad (colombiana y francesa) y hablar cuatro idiomas (francés, inglés, español y alemán), se negaba a abandonar el país. "Le habíamos insistido mucho de que se fuera pero él amaba a Colombia", relató. "Él decía, 'yo de aquí no me voy, este es mi país, esta es mi tierra'". Además, Jean Claude era un entusiasta hincha del Junior de Barranquilla.

En medio de su dolor, el padre alzó una voz de protesta contra la impunidad y la reincidencia: "Estamos en manos de criminales que salen en la calle y cuando los cogen tienen cinco, seis, siete, ocho entradas y todavía siguen en la calle delinquiendo". Más impactante aún fue la revelación sobre el presunto asesino: "Ahora parece que la persona que mató a mi hijo tiene 16 años". El progenitor concluyó con una reflexión desgarradora, citando a su propio padre: "La vida no está diseñada para que un padre tenga que enterrar a su hijo".



Amigos despiden a Jean Claude Bossard

Los amigos de Jean Claude lo recordaron como un "maestro" y un "motociclista nato de corazón". Sergio Arciniegas pudo conversar con él horas antes del suceso. "Ayer en la mañana hablamos y me dijo como, 'tenemos que cuadrarlo, yo estoy cumpliendo años este fin de semana, cuadremos un asado y cuadremos una vuelta en moto' que fue lo último que me dijo", narró.



Sus amigos destacaron que Jean Claude "siempre fue el alma de todo" la persona "más alegre, más chistosa" con una energía contagiosa. Expresaron su indignación: "¿Cómo es posible que por un celular de 3 millones de pesos le hayan quitado la vida a una persona como Jean Claude?", dijo su amigo Juan José.



Así abatieron a ladrón que participó en crimen de Jean Claude Bossard

Tras el crimen, la Policía activó la persecución. El General Giovanni Cristancho, comandante de la Policía Metropolitana de Bogotá, confirmó que la reacción policial fue inmediata. Un uniformado interceptó a los delincuentes. El conductor de la motocicleta fue abatido en el enfrentamiento, mientras que el joven de 16 años, quien disparó a Bossard, resultó herido y fue aprehendido.



La banda criminal era ya conocida en la localidad de Usaquén. Los vecinos y las autoridades la denominaban "la banda de La Moto Naranja" la cual había cometido varios hurtos, incluyendo un atraco a un restaurante de la zona. Las autoridades reconocieron que las alertas ciudadanas sobre la peligrosidad de estos sujetos ya habían sido recibidas. El menor aprehendido, que ya tenía anotaciones previas en el sistema penal adolescente por hurto calificado, aceptó los cargos de homicidio, hurto agravado y porte y tráfico de armas de fuego.



Galán se pronuncia sobre crimen de Jean Claude Bossard

El alcalde Carlos Fernando Galán se pronunció sobre el crimen de Jean Claude Bossard y manifestó que “hace cerca de 15 días, por denuncias ciudadanas, alertamos a la Policía de la presencia de una moto sospechosa de color naranja en ese mismo sector. La Policía ya tenía esa moto en el radar por un hecho ocurrido el 10 de noviembre pasado, en el que hubo un enfrentamiento con delincuentes que se movilizaban en un vehículo de esas características”.

También señaló que, “a raíz de esto, la Policía empezó a trabajar con la comunidad para identificar y capturar a los hombres que se movilizaban y cometían delitos en esa moto. Se reforzó la vigilancia y los grupos especializados de reacción. Desafortunadamente, a pesar de la alerta y las acciones de búsqueda, no fue posible capturarlos y hoy un ciudadano es asesinado en estos hechos”.

El mandatario local puntualizó que “estos hechos no deberían pasar en Bogotá. Por más esfuerzos que hagamos y aunque los homicidios por hurtos hayan disminuido este año, somos conscientes de que hechos como este nos hacen retroceder en la lucha contra el crimen”.

