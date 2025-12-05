Dos hermanos fallecieron en un incendio en Zulia, Venezuela: los encontraron abrazados

Publicidad
La comunidad del sector de El Curricán, en Venezuela, se encuentra de luto tras el incendio que cobró la vida de dos pequeños hermanos, Alexander Duarte, de ocho años, y Luirianny Duarte, de apenas tres. La escena del hallazgo, con los cuerpos de los menores encontrados abrazados entre los restos de la vivienda, ha dejado una imagen imborrable para la comunidad, luego de que la tragedia se registrara aproximadamente a las 7:00 de la noche del pasado viernes, 28 de noviembre.
El incidente ocurrió en la casa familiar ubicada en la avenida 9 del sector El Curricán de El Moján, en la parroquia San Rafael del municipio Mara en el estado Zulia de acuerdo a lo publicado por El Regional de Zulia. Según los relatos de los vecinos y los informes preliminares, los dos hermanos se encontraban encerrados en la casa cuando el fuego comenzó a propagarse. A pesar de que las llamas consumieron la estructura rápidamente, un tercer hermano, cuya edad no fue revelada, logró salvarse al escapar por una ventana.
"Nos dimos cuenta cuando ya la vivienda había sido consumida por las llamas casi en su totalidad”, publicó el medio venezolano. Las primeras versiones manejadas por las autoridades y citadas por medios locales sugieren que la causa del incendio fue un cortocircuito, posiblemente causado por el contacto entre el cableado eléctrico y el techo de zinc de la vivienda.
Este niño superviviente fue quien salió a buscar ayuda, alertando a los habitantes de la zona de la emergencia, por lo que la comunidad se movilizó de inmediato, intentando frenar el avance del fuego. Los vecinos, en un intento desesperado por rescatar a los niños, utilizaron objetos pesados para romper las paredes de la casa en llamas. Sin embargo, la velocidad del fuego impidió cualquier rescate, así que, cuando finalmente lograron acceder, el fuego ya había cobrado la vida de Alexander y Luirianny.
Las circunstancias en las que los niños se encontraron solos y encerrados están siendo el foco principal de la investigación, ya que de acuerdo con las autoridades, sus padres habían salido de la casa, dejándolos a los tres menores sin supervisión en el hogar. Además de determinar con precisión el origen exacto del fuego, buscan establecer las responsabilidades sobre las condiciones en que quedaron los menores dentro de la vivienda.
De acuerdo con el cuerpo oficial de Bomberos de Bogotá, en caso de incendio se le recomienda a la comunidad las siguientes acciones:
En caso de que no haya la posibilidad de salir del lugar, se recomienda seguir los siguientes pasos:
ANDRÉS FELIPE ADAMES RESTREPO
NOTICIAS CARACOL