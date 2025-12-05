En vivo
Noticias Caracol
ZULMA GUZMÁN
JEAN CLAUDE BOSSARD
ARTURO CHAR
'POLLO' CARVAJAL
JAMES RODRÍGUEZ
LUIS DÍAZ

MUNDO / Dos hermanos fallecieron en un incendio en Zulia, Venezuela: los encontraron abrazados

Dos hermanos fallecieron en un incendio en Zulia, Venezuela: los encontraron abrazados

Los menores de ocho y tres años fallecieron en el incendio de su casa en el estado Zulia, Venezuela, lo que ha conmocionado a la comunidad y está en investigación, ya que los hermanos estaban solos y encerrados.

Por: Noticias Caracol
Actualizado: 5 de dic, 2025
Dos hermanos fallecieron en un incendio en Zulia, Venezuela: los encontraron abrazados
Todavía se desconocen las circunstancias de lo ocurrido.
Foto: AFP (imagen de referencia)

