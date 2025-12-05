Dos hermanos fallecieron en un incendio en Zulia, Venezuela: los encontraron abrazados

La comunidad del sector de El Curricán, en Venezuela, se encuentra de luto tras el incendio que cobró la vida de dos pequeños hermanos, Alexander Duarte, de ocho años, y Luirianny Duarte, de apenas tres. La escena del hallazgo, con los cuerpos de los menores encontrados abrazados entre los restos de la vivienda, ha dejado una imagen imborrable para la comunidad, luego de que la tragedia se registrara aproximadamente a las 7:00 de la noche del pasado viernes, 28 de noviembre.



(Síganos en Google Discover y conéctese con las noticias más importantes de Colombia y el mundo)

El incidente ocurrió en la casa familiar ubicada en la avenida 9 del sector El Curricán de El Moján, en la parroquia San Rafael del municipio Mara en el estado Zulia de acuerdo a lo publicado por El Regional de Zulia. Según los relatos de los vecinos y los informes preliminares, los dos hermanos se encontraban encerrados en la casa cuando el fuego comenzó a propagarse. A pesar de que las llamas consumieron la estructura rápidamente, un tercer hermano, cuya edad no fue revelada, logró salvarse al escapar por una ventana.

Síganos en nuestro WhatsApp Channel , para recibir las noticias de mayor interés

"Nos dimos cuenta cuando ya la vivienda había sido consumida por las llamas casi en su totalidad”, publicó el medio venezolano. Las primeras versiones manejadas por las autoridades y citadas por medios locales sugieren que la causa del incendio fue un cortocircuito, posiblemente causado por el contacto entre el cableado eléctrico y el techo de zinc de la vivienda.

Lea también: Incendio en Hong Kong: aumenta a 55 los muertos y 279 desaparecidos por la grave emergencia



¿Qué pasó con el hermano sobreviviente?

Este niño superviviente fue quien salió a buscar ayuda, alertando a los habitantes de la zona de la emergencia, por lo que la comunidad se movilizó de inmediato, intentando frenar el avance del fuego. Los vecinos, en un intento desesperado por rescatar a los niños, utilizaron objetos pesados para romper las paredes de la casa en llamas. Sin embargo, la velocidad del fuego impidió cualquier rescate, así que, cuando finalmente lograron acceder, el fuego ya había cobrado la vida de Alexander y Luirianny.



Las circunstancias en las que los niños se encontraron solos y encerrados están siendo el foco principal de la investigación, ya que de acuerdo con las autoridades, sus padres habían salido de la casa, dejándolos a los tres menores sin supervisión en el hogar. Además de determinar con precisión el origen exacto del fuego, buscan establecer las responsabilidades sobre las condiciones en que quedaron los menores dentro de la vivienda.



¿Qué hacer en caso de un incendio?

De acuerdo con el cuerpo oficial de Bomberos de Bogotá, en caso de incendio se le recomienda a la comunidad las siguientes acciones:



Conserve la calma: procure tranquilizar a quienes estén cerca.

procure tranquilizar a quienes estén cerca. Active las alarmas: si detecta fuego o humo, active las alarmas contra incendios inmediatamente.

si detecta fuego o humo, active las alarmas contra incendios inmediatamente. Llame a los servicios de emergencia: en el caso de Colombia, esta habilitada la linea 123 para atender este tipo de escenarios.

en el caso de Colombia, esta habilitada la linea 123 para atender este tipo de escenarios. La importancia del extintor: si el fuego apenas está iniciando y tiene un extintor cerca, es momento de utilizarlo.

si el fuego apenas está iniciando y tiene un extintor cerca, es momento de utilizarlo. Evacue la zona: en caso de evacuación no corra, no grite y no empuje a las demás personas.

en caso de evacuación no corra, no grite y no empuje a las demás personas. Evite inhalar el humo: de ser posible tápese la nariz y la boca con un trapo húmedo.

de ser posible tápese la nariz y la boca con un trapo húmedo. No abrir puertas ni ventanas: esto puede expandir más el fuego con el aire.

esto puede expandir más el fuego con el aire. Cierre los registros: si es posible, corte los suministros de energía eléctrica y de gas.

En caso de que no haya la posibilidad de salir del lugar, se recomienda seguir los siguientes pasos:



Llamar al 123: llama en cuanto pueda a los servicios de emergencia.

llama en cuanto pueda a los servicios de emergencia. Protéjase de las llamas: evite el fuego cerrando todas las puertas que puedas.

evite el fuego cerrando todas las puertas que puedas. Impida el paso del humo: si puede colocar ropa preferiblemente mojada debajo de las puertas para impedir el paso del humo.

si puede colocar ropa preferiblemente mojada debajo de las puertas para impedir el paso del humo. No respire el humo: de ser posible tápate nariz y boca con un trapo húmedo.

de ser posible tápate nariz y boca con un trapo húmedo. Ubíquese en un lugar seguro: si no puede bajar, intente subir hasta la terraza o balcón; deje abierta la puerta de acceso para que el humo no se acumule en las escaleras.

si no puede bajar, intente subir hasta la terraza o balcón; deje abierta la puerta de acceso para que el humo no se acumule en las escaleras. Espere a los bomberos: no regrese al interior del inmueble y asómese al balcón o a la ventana donde lo puedan ubicar rápidamente para brindarle los primeros auxilios.

ANDRÉS FELIPE ADAMES RESTREPO

NOTICIAS CARACOL