¿Cuál es el color para recibir el año 2026? Pantone reveló la tonalidad que marcará las tendencias

Este año, el espacio del diseño y la moda se vistió de Mocha Mousse, ese tono marrón cálido y sofisticado que evoca una taza humeante de chocolate. Pantone lo escogió como color del año 2025, resaltando su capacidad para transmitir calidez, conexión y equilibrio en tiempos marcados por la búsqueda del confort emocional. Este color no sólo estaba presente en pasarelas y productos, sino también en discusiones centradas en la riqueza del marrón como un tono anclado, reconfortante y cercano, contraponiéndose a la saturación digital y la sobreabundancia de estímulos.

Mocha Mousse fue una declaración de intención: un abrazo cromático frente a la vertiginosa era digital. Su tono terracota-terroso, con matices profundos y envolventes, sirvió como recordatorio visual de que, a veces, lo más sencillo y natural puede ser también lo más poderoso. Podría pensarse que trajo consigo un aire de “quiet luxury” o lujo silencioso, un lujo no estridente, pero sí presente y auténtico.



Color del año 2026: Cloud Dancer (Pantone 11‑4201)

Pantone rompe con lo establecido y, por primera vez en su historia —desde que arrancó esta tradición en 1999— elige un blanco como color del año. Se trata de Cloud Dancer, referencia Pantone 11‑4201, descrito como un tono blanco etéreo, orgánico, balanceado y cargado de serenidad. Una pincelada visual que viene a contrarrestar el ruido del mundo actual con una calma que se siente y se respira.



¿Por qué un blanco?

Cloud Dancer no es un blanco puro, clínico o frío; se define como un blanco “ondulante”, con matices fríos y cálidos equilibrados, evitando cualquier rigidez o esterilidad. Pantone lo presenta como “un susurro de calma y paz” en medio de una sociedad saturada de estímulos digitales. En una era de aceleración constante, donde la información circula sin descanso, Cloud Dancer ofrece un respiro visual —un lienzo en blanco que invita a la introspección y al reinicio emocional.



Leatrice Eiseman, directora ejecutiva del Pantone Color Institute, lo describe como una “influencia tranquilizadora en una sociedad frenética”. Laurie Pressman, vicepresidenta de la misma institución, alude a un tono que equilibra nuestra relación con lo digital y esa necesidad primigenia de conexión humana.



Los significados simbólicos de Cloud Dancer

Nuevo comienzo: semejante a un lienzo listo para recibir nuevas ideas, simboliza reiniciar, abandonar lo obsoleto y abrir puertas a lo inesperado. Equilibrio emocional: al combinar sutileza del frío y calidez, genera una sensación equilibrada y acogedora, alejada del blanco frío y rígido. Paz interior: el tono invita a la calma mental, a reducir el ruido y enfocarse en lo esencial. Creatividad serena: como punto de partida neutro, permite que ideas y formas fluyan sin distracciones. Pureza y simplicidad: un símbolo visual de limpieza, claridad y ausencia de exceso, enmarcado en un pulso minimalista contemporáneo.

La elección de Cloud Dancer responde a una tendencia global hacia el mindful living, el lujo discreto, los espacios despejados y el bienestar emocional. Frente a la saturación informativa y la presión tecnológica, emerge la demanda de simplicidad visual, reposo mental y claridad.



Pantone realiza su elección tras analizar fenómenos culturales, movimientos estéticos, líneas artísticas, avances tecnológicos, y la energía socioemocional colectiva. En un mundo donde la pantalla y el scroll dominan, el blanco pausado de Cloud Dancer propone un “descanso ocular” emocional, un espacio para que la creatividad respire y el pensamiento se recoja.

Es significativo que, aunque existen blancos comunes en la vida cotidiana —desde toallas hasta paredes— Pantone lo denomina un color “seguro” por aquello a lo que retornamos cuando queremos neutralidad o tranquilidad.



Las paletas que acompañan a Cloud Dancer

Pantone ha sugerido varias paletas de acompañamiento que muestran la versatilidad de este blanco equilibrado:



Pasteles delicados: desde Lemon Icing hasta Peace Dust, para un estilo soft y reposado. Inspiración tropical: con colores como Papaya, Cocía Creme o Pink Lemonade, que permiten contrastes vibrantes y veraniegos. Terrosos naturales: como Rose Brown o Mountain Trail, alineándose con la conexión orgánica y la sensación de calidez ambiental. Metálicos tenues: bronces y dorados suaves que aportan resplandor sin estridencia.

Este texto fue realizado con colaboración de un asistente de IA y editado por un periodista que utilizó las fuentes idóneas y verificó en su totalidad los datos. Cuenta con información y reportería propia de Noticias Caracol.

ÁNGELA URREA PARRA

