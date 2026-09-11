Embargan bienes de Óscar Iván Zuluaga, avaluados en más de $3.600 millones, por caso Odebrecht

La Fiscalía General de la Nación informó sobre el embargo de tres inmuebles “que harían parte de patrimonio de Óscar Iván Zuluaga Escobar y su entorno familiar” por el caso de Odebrecht. Los bienes están avaluados en más de 3.664 millones de pesos, detalló el ente acusador, que investiga los aportes de dinero a la campaña presidencial del exministro en 2014 que, al parecer, no habrían sido reportados a las autoridades electorales. Los activos afectados están ubicados en Bogotá y en Pensilvania, Caldas. (Lea también: Dineros de Odebrecht entraron a las campañas de Santos y Zuluaga: Fiscalía General de la Nación)



¿Por qué embargaron los bienes?

De acuerdo con el ente judicial, las medidas cautelares decretadas recaen sobre un apartamento y la tercera parte de una vivienda que están ubicados en Bogotá. además, también se embargó un inmueble en el municipio caldense de Pensilvania.

Según la investigación, “algunas de estas propiedades pertenecían directamente a Zuluaga Escobar, pero en junio de 2023 fueron transferidas mediante donación a integrantes de su círculo familiar”. Por lo anterior, se decidió proceder con el proceso con el fin de “evitar que los activos sean vendidos, enajenados o comercializados mientras se surte el trámite de extinción de dominio”.



La investigación contra Óscar Iván Zuluaga

El excandidato presidencial y su hijo David Zuluaga Martínez fueron señalados de presuntamente ocultar aportes de la multinacional Odebrecht a su campaña de 2014. Precisa la Fiscalía que el Grupo de Tareas Especiales de Odebrecht de la Delegada para las Finanzas Criminales “recopiló elementos materiales probatorios que dan cuenta del aporte que la multinacional brasileña habría realizado a la campaña ‘Zuluaga Presidente 2014-2018’”. Odebrecht, al parecer, pagó 1.610.740 dólares en servicios de publicidad en beneficio de dicha campaña. Sin embargo, esos recursos no habrían sido reportados en los balances ni a las autoridades electorales “y, al provenir de una persona jurídica extranjera, constituiría una fuente de financiación prohibida para las campañas políticas, conforme al artículo 27 de la Ley 1475 de 2011”, explicó la entidad en un comunicado.

Añade que “los dineros comprometidos presuntamente fueron transferidos entre junio y julio de 2014 a una sociedad constituida en Panamá y asociada al publicista brasileño José Eduardo Cavalcanti de Mendonça. Para entonces, los giros representaban más de 3.000 millones de pesos”.



Por esos hechos, a Óscar Iván Zuluaga lo imputaron por los delitos de falsedad en documento privado, fraude procesal y enriquecimiento ilícito de particulares, mientras que a su hijo David se le acusó por fraude procesal.



POR SANDRA SORIANO SORIANO

COORDINADORA DIGITAL NOTICIAS CARACOL