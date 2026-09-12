Virus en el Festival Cordillera: la mítica banda argentina toca en Bogotá por primera vez

El Parque Metropolitano Simón Bolívar se alista para una nueva edición del Festival Cordillera entre leyendas, himnos intergeneracionales y la euforia colectiva. Entre los artistas confirmadas destaca la presencia de Virus, la mítica banda argentina, pionera indiscutible del new wave y revolucionaria del rock en español, la cual aterriza por primera vez en suelo colombiano para saldar una deuda histórica que tardó cuatro décadas en resolverse.



La revolución bailable de Virus

Para entender la trascendencia de este debut en Colombia, hay que viajar a principios de los años 80, cuando la escena del rock estaba dominada por un sonido progresivo, denso y cargado de protesta política frente a la dictadura. En ese momento Virus irrumpió con ironía, sintetizadores adhesivos, hedonismo elegante y una invitación explícita al baile y la libertad del cuerpo. Encabezados por el inolvidable Federico Moura, los oriundos de La Plata desafiaron las convenciones de la época.

A lo largo de su carrera, llegaron obras maestras como 'Locura' (1985), un álbum emblemático cuya vigencia sigue intacta gracias a himnos imperecederos como 'Pronta entrega', 'Luna de miel en el mano de la muerte', 'Sin disfraz' o la magnética 'Imágenes paganas'. Su sonido no solo transformó el panorama musical argentino, sino que sentó las bases para el pop-rock latinoamericano que vendría después.

En vísperas de este hito profesional, Mario Serra, baterista de la agrupación, habló con Noticias Caracol sobre las sensaciones de este reencuentro largamente postergado, el peso de su legado y cómo el grupo se alista para conquistar al público bogotano.



La emoción por el debut en la capital colombiana significa para los integrantes del grupo el cierre de un ciclo truncado por las trampas del destino. "Para Virus significa, primero, que es un festival muy importante. Pero lo más importante para Virus es que es la primera vez que iremos a tocar a Colombia después de haber tenido en nuestra larga carrera muchas, muchas cosas que han sucedido. Es un sabor de un público con el que no nos hemos podido ver la cara. Es recontra interesante e importante para nosotros".



Y es que la historia entre la banda y Colombia quedó en pausa trágica a finales de los 80, tras el quebranto de salud y posterior fallecimiento de Federico Moura. En ese momento las giras programadas por la región debieron cancelarse por completo. "Teníamos una gira cuando Federico se enferma y fallece, y había una gira muy importante en Colombia, México, Estados Unidos; era mucho más incierto todo y todo quedó en esa época", rememoran. Por eso, este paso por Bogotá representa un fin de semana casi mítico: "Es una alegría inmensa y gracias a los temas, porque si no hubiera temas, no estaríamos hablando".

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Al mirar atrás, el choque cultural que provocó la propuesta sonora de Virus a comienzos de la década de 1980 sigue siendo tema de análisis y Serra reconoció que enfrentarse a la rigidez de la escena no fue un camino fácil. "Eramos muy jóvenes y hacíamos frente a lo que venía, había otro estilo de música o de rock y nos costó esa transición de que el rock se podía bailar, cosa que antes no era así, sino que era más para escuchar. Tuvimos conciertos en los que nos tiraban de todo, hemos pasado por muchos lugares".

Pese a las resistencias iniciales, el tiempo terminó dándole la razón a la propuesta artística liderada por los hermanos Moura. Para el baterista el secreto para que, 40 años más tarde, sigan conectando con nuevos públicos es que "Virus es una banda que tiene muchas canciones, sobre todo el disco 'Locura' y los últimos discos, suenan vigentes. Hay temas que ponés que suenan muy actuales. Si le interesa la música o es músico, va a apreciar lo que se está haciendo porque se está haciendo de la mejor manera posible y ya somos unos muchachos más experimentados".



El legado de Federico Moura

Con un catálogo tan vasto y atemporal, condensar 40 años de trayectoria en la dinámica de un festival masivo representó un desafío para la banda, especialmente al pensar en que es su primer encuentro con Colombia; sin embargo, tienen claro que en un espacio tan importante y a la vez tan corto lo que debe sonar son sus temas más conocidos y especialmente los del álbum 'Locura'.

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De esta manera, confirman que el legado de Federico Moura sigue guiando el proyecto, hoy liderado vocal y escénicamente por su hermano Marcelo Moura. "Federico fue una figura muy importante. Dejó un movimiento que marcó como un cambio en ese momento. Lo notamos y estamos haciéndolo de la mejor manera posible, con mucho cariño y fuerza. Marcelo Moura representa muy bien a su hermano, le costó, pero lo hace con mucho gusto y dedicación. Está hecho con mucho respeto".

Virus llega a Bogotá por primera vez y no se conformará con una nostalgia pasiva, sino que prometen dar una dosis de pop-rock en pleno uso de sus facultades. La cita en el Festival Cordillera promete ser una fiesta bailable donde el pasado y el presente se abrazarán bajo el cielo capitalino, demostrando que las grandes canciones no envejecen.

MARÍA PAULA GONZÁLEZ

PERIODISTA DIGITAL

mpgonzal@caracoltv.com.co