Alias Pirry, capturado en España y señalado de masacre en Colombia, usaba identidad venezolana falsa

La Policía de España detuvo en la localidad catalana de Salou a un presunto líder de una organización criminal colombiana buscado por sicariato, homicidio y tráfico de drogas, informaron las autoridades. El detenido, Jhonatan Alexander Castrillón Arango, conocido como alias Pirry, era reclamado por las autoridades colombianas, que lo habían incluido entre los fugitivos más buscados del departamento de Antioquia.

Según la nota, el sospechoso, que era buscado con circular roja de Interpol, es considerado uno de los dirigentes de la organización criminal El Mesa y habría pertenecido a las desmovilizadas Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), formadas en la década de 1990 para enfrentarse con las guerrillas. "Era el segundo cabecilla del grupo narcoterrorista 'La Mesa', estructura criminal con injerencia en el Valle de Aburrá y el Oriente antioqueño, y es requerido por homicidio, fabricación, tráfico y porte de armas de fuego y concierto para delinquir", comentó en su cuenta de X el presidente Abelardo de la Espriella. "A los criminales los vamos a buscar dentro y fuera de Colombia. Pueden cruzar fronteras, cambiar de escondite o intentar desaparecer: nuestra Fuerza Pública los encontrará y los pondrá ante la justicia", añadió el mandatario.

Las autoridades de Colombia lo investigan por su presunta participación en delitos de sicariato, homicidio, organización criminal y tráfico de armas, detalló la policía española. También lo vinculan al tráfico internacional de drogas hacia Europa, especialmente a Francia, Italia y España, en operaciones supuestamente relacionadas con grupos criminales de origen albanés y con la mafia italiana 'Ndrangheta.



Intentó huir en un carro al verse descubierto

La investigación se desarrolló en coordinación con la Policía colombiana, después de que los agentes españoles detectaran movimientos en el país europeo de personas vinculadas al fugitivo, quien presuntamente utilizaba una identidad venezolana falsa. Según las autoridades, alias Pirry intentó huir en vehículo cuando los agentes procedieron a detenerlo en Salou, pero fue interceptado y detenido tras oponer resistencia. Las autoridades españolas confirmaron posteriormente su identidad y lo pusieron a disposición judicial para iniciar los trámites de su entrega a las autoridades colombianas.



Entre los hechos que se le atribuyen a alias Pirry, “con 22 años de trayectoria criminal”, según el presidente colombiano, está el ser presuntamente autor intelectual de la masacre de siete trabajadores de una finca en Rionegro, Antioquia, situada en el Alto del Perro, en junio de 2024, donde además de las víctimas fatales fueron encontradas dos personas heridas. Por este crimen fueron condenados en mayo de 2025 Fredis Jesús Borja Guerra (25 años de prisión), Felipe Osorio Álvarez (23) y María Camila Rendón (23). (Lea también: Así fue la masacre en Rionegro: a las víctimas las atacaron dentro de una vivienda)



Por alias Pirry ofrecían una recompensa de 250 millones de pesos colombianos, el equivalente de casi 80.000 dólares.

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*CON INFORMACIÓN DE AGENCIAS AFP/EFE

EDITADO POR SANDRA SORIANO SORIANO

COORDINADORA DIGITAL NOTICIAS CARACOL