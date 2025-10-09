En vivo
Así cayó el imperio de los hermanos Prada: enviaban cocaína a Europa con fachada de exportar fruta

Las autoridades revelaron fotos de mansiones que poseían en las zonas más exclusivas de Colombia y España. Trabajaban para el Clan del Golfo, y sus negocios ilícitos lograron blanquear por lo menos 182 mil millones de pesos.

Por: Laura Valentina Mercado
Actualizado: 9 de oct, 2025
