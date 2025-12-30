En vivo
JUDICIAL  / Así cayó red de corrupción dentro de Fiscalía que exigía dinero para direccionar procesos judiciales

Así cayó red de corrupción dentro de Fiscalía que exigía dinero para direccionar procesos judiciales

Son nueve las personas capturadas, entre ellas funcionarios de la Policía, el Inpec, la Sijín y el propio ente investigador. Los señalados corruptos pedían de 400 a 1.000 millones de pesos.

Por: Camilo Rojas
Actualizado: 30 de dic, 2025
Estos son los nueve capturados -
Foto: Fiscalía

