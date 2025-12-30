Así cayó red de corrupción dentro de Fiscalía que exigía dinero para direccionar procesos judiciales

La Fiscalía General de la Nación destapó en las últimas horas una red de corrupción que incluía funcionarios de esta entidad, además de efectivos de la Policía Nacional, de la Sijín y del Inpec. En total, fueron nueve las personas capturadas por estos hechos relacionados con el cobro de dinero para direccionar procesos de lavado de activos que se siguen en el ente investigador.



Según la Fiscalía, los detenidos fueron cuatro funcionarios de la Policía Nacional, dos más del Cuerpo Técnico de Investigación y tres personas que hicieron parte de la Sijín y del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec).

Las nueve detenciones por este entramado de corrupción se dieron en la ciudad de Bogotá y en los municipios de Chiquinquirá, Pereira y Granada.



Identidad de funcionarios detenidos por direccionar procesos en Fiscalía

Sobre la identidad de los detenidos, las autoridades informaron que son los integrantes de la Dijin de la Policía Nacional, capitán Nelson Fabián Pinzón Rodríguez, subintendentes Carlos Iván Mendieta Moya y Leonardo Albeiro Padilla Cajamarca y patrullero Michael Sebastián Laguado Carrillo. También se encuentran en la lista los servidores del Cuerpo Técnico de Investigación Jimmy Alexander Rodríguez Corredor y Luis Fernando Villalba Cogollo, y los exfuncionarios de la Policía Nacional y del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario, Luis Eduardo Riveros García y Rosember Gil Ramírez.

Según las investigaciones de las autoridades, estas nueve personas detenidas en diferentes operativos se habrían aprovechado de sus cargos para exigir millonarias sumas de dinero a cambio de evitar que les impusieran medidas cautelares con fines de extinción de dominio sobre bienes, impedir que se ejecutaran órdenes de captura y otras acciones judiciales en contra de un ciudadano que cumplió una condena en Estados Unidos, además de a sus familiares. Estas sumas de dinero oscilaban los 400 a los 1.000 millones de pesos.



La Fiscalía documentó que los eventos delictivos habrían ocurrido en cuatro años diferentes. "En los casos detectados, algunos de los implicados se habrían reunido con los afectados en Bogotá y Villavicencio y exhibido información reservada sobre procedimientos que se realizarían para ejercer presión e intensificar los cobros ilícitos”, informó el ente investigador.



Detenidos por direcionar procesos en Fiscalía habrían destruido pruebas

Además, las investigaciones lograron esclarecer que los nueve detenidos, quienes desarrollaban funciones de Policía Judicial, al parecer consiguieron eliminar pruebas y elementos materiales que podían comprometerlos, alterando así el curso normal de las investigaciones.

Incluso, presuntamente, los señalado delincuentes presionaron a testigos para que entregaran información falsa sobre los familiares del ciudadano que había cumplido condena en Estados Unidos, como represalia por no pagar las sumas exigidas.

Los procesados también habrían intimidado a uno de los investigadores en estos hechos para que él les permitiera acceder a detalles sobre procesos que ellos (los capturados) consideraban de su interés.

Deicy Jaramillo Rivera, delegada para la Seguridad Territorial, dijo ante medios de comunicación que se adelantan “tres investigaciones: dos que se adelantan en la Unidad de Extinción de Dominio y otra que se lleva en la Unidad de Lavado de Activos”.

Además, la funcionaria reveló que la presunta venta de expedientes en la Fiscalía se habría llevado a cabo en los años 2014, 2019, 2024 y 2025.

Finalmente, se conoció que, según el ente investigador, Fiscales de la Seccional Bogotá y de la Dirección Especializada contra la Corrupción les imputarán a los capturados, de acuerdo con su supuesta participación en estos hechos, los delitos de concierto para delinquir, concusión, falsedad ideológica en documento público, fraude procesal, tráfico de influencias, acceso abusivo a sistema informático, amenazas a servidor público y abuso de autoridad por acto arbitrario.

