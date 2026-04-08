Así cayó en Bolivia Jorge Isaac Campas, alias Mapaya, cabecilla de la banda Los Espartanos

En un operativo en Santa Cruz de la Sierra, Bolivia, cayeron 13 personas, 11 colombianas, entre ellas Jorge Isaac Campas, alias Mapaya, el señalado líder de la banda de Los Espartanos, estructura criminal que delinque en el municipio de Buenaventura, Valle del Cauca.



El coronel Rigoberto Pompeo, director nacional de Interpol Bolivia, habló con Noticias Caracol sobre el operativo realizado en su país y comentó que se llevó a cabo “en una zona denominada ‘Plan 3.000’, barrio Santa Carla. Se logró la captura de 13 miembros de la organización delincuencial trasnacional; 11 son colombianos, 2 son bolivianos. A través de intercambio de información, pudimos determinar que 2 de los integrantes de esta organización criminal son buscados a nivel internacional: uno, Jorge Isaac Campas Jiménez, alias Mapaya, quien tiene una notificación roja internacional y estaba siendo buscado por 196 países, y el otro es Vladimir Rincón Muñoz, quien tiene un mandamiento de sentencia condenatoria en Colombia por los delitos de fabricación, tráfico de drogas, porte de armas, homicidio y otros”.



Alias Mapaya sería extraditado a Colombia "en cuestión de días", según Inteprol Bolivia

Sobre la posible extradición a Colombia de alias Mapaya, el director señaló que “inicialmente va a ser procesado por nuestra justicia boliviana y serán las autoridades jurisdiccionales las que determinen la situación legal una vez lleguen las solicitudes de extradición a través de los canales diplomáticos. Será a través de esa situación que los jueces que están conociendo esta situación en su momento determinen si tienen alguna condena en territorio nacional o sean extraditados de manera inmediata a través de los canales diplomáticos. Será cuestión de días”.

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La Policía de Bolivia, dio detalles del operativo, el cual tuvo varios meses de preparación, y mencionó que cuando llegaron al lugar en el que se escondía alias Mapaya comenzó un intercambio de disparos entre los uniformados y los señalados criminales que fueron detenidos.

Por fortuna, según la Policía de Bolivia, nadie resultó herido ni quedaron personas fallecidas.



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¿Quién es alias Mapaya?

Jorge Isaac Campas Jiménez, alias Mapaya, es el señalado principal cabecilla de la banda criminal Los Espartanos, que delinque en Buenaventura. Este supuesto delincuente, que era buscado a través de circular roja de Interpol por su participación en homicidios, secuestros y la extorsión de comerciantes en el principal puerto del país, es el jefe de Los Espartanos desde el año 2016, luego de que el líder de esa banda criminal en ese momento, Jairo de Jesús Durango, alias Guagua, fuera abatido en una operación del Ejército en el departamento del Chocó.

Alias Mapaya había enviado recientemente una carta al gobierno nacional ofreciendo su regreso a Colombia a cambio de su inclusión en los diálogos que avanzan ciudad de Buenaventura, donde se adelanta un diálogo entre voceros de las bandas criminales Los Chotas y Los Espartanos, que son las dos estructuras delincuenciales que se han disputado el control del narcotráfico y otras acciones ilegales en esta zona del Pacífico.

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En lo corrido del año 2026, los enfrentamientos entre Los Chotas y Los Espartanos han dejado, por lo menos, 30 homicidios en las comunas de Buenaventura.

CAMILO ROJAS, PERIODISTA NOTICIAS CARACOL

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