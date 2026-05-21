Hermano de Yulixa Toloza contó su historia de vida y pidió justicia en el caso: "Era muy risueña"

La muerte de Yulixa Toloza ha dejado un vacío profundo en su familia y una señal de alerta roja sobre la seguridad de los procedimientos estéticos en Colombia. Tras el hallazgo de su cuerpo en un avanzado estado de descomposición luego de siete días de búsqueda, los detalles revelados por Medicina Legal y el sentido testimonio de su hermano, Sahir Bareño, reconstruyen la historia de una mujer que fue víctima de un sistema clandestino.



El director de Medicina Legal, Ariel Emilio Cortés, confirmó que el caso está bajo un riguroso estudio forense. Según el funcionario, las hipótesis sobre la causa del deceso apuntan a una embolia pulmonar, un anestésico mal aplicado o un shock anémico. Cortés fue enfático en señalar que el procedimiento se realizó en un sitio inadecuado por parte de una persona que no era un profesional de la salud calificado, lo que aumentó drásticamente el riesgo de un desenlace fatal. "Si hubiera sido en una clínica, probablemente el riesgo hubiera sido menor", sentenció el director.



¿Qué contó el hermano de Yulixa Toloza?

Sin embargo, detrás de las frías cifras de la necropsia, se encuentra el relato humano de Sahir Bareño, quien desde el Llano colombiano clama por justicia. Para Bareño y su familia, Yulixa no era solo una estadística, sino el "centro de atención" de un hogar unido por lazos de crianza. "Ella era la única niña de la casa, la menor de cuatro hermanos; era nuestro sol", relató Bareño con la voz quebrantada por la pérdida.



Yulixa Toloza nació en Arauca, pero su historia se forjó en un hogar de crianza que la recibió a los dos años para evitarle penurias. Sahir recuerda cómo su hermana se ganó el corazón de todos, llamando "papá" y "mamá" a quienes la acogieron con amor, celebrando cada Navidad y cumpleaños como un miembro más de la sangre. Su camino profesional la llevó a Bogotá, donde, gracias a su disciplina como administradora de almacenes, logró ahorrar para cumplir el sueño de tener su propio salón de belleza, un lugar que decoró con esmero y donde se destacaba por su talento en peinados y queratinas.

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El dolor de la familia se agrava al saber que Yulixa mantuvo en secreto su decisión de someterse a la cirugía. Bareño está convencido de que ella no les avisó porque sabía que no la apoyarían. "Hace como cinco años comentó algo y yo le dije: 'No señora, cierre el pico y haga ejercicio', pero lo dijo como un comentario", recordó el hermano. El anhelo de Yulixa siempre fue ser madre, una meta que se vio truncada años atrás tras perder un embarazo por una caída accidental, lo que, según Bareño, fue su mayor frustración.

Hoy, la familia Bareño no solo pide que se capture a los culpables, sino que los entes de control actúen con severidad contra los negocios de fachada. "No es posible que una peluquería aparezca registrada y resulte que hace otro tipo de trabajo", denunció Sahir, haciendo un llamado para que ninguna otra mujer sea engañada por personas inapropiadas.



Mientras los restos de Yulixa son trasladados a su natal Arauca para recibir el último adiós entre su familia de sangre y de crianza, el país espera los resultados finales del informe pericial. La tragedia de Toloza es un recordatorio urgente sobre la mala praxis y la necesidad de regular con mano dura los centros estéticos en Colombia. "Ella era muy risueña, muy activa... donde metía la cabeza, la sacaba", concluyó Sahir, prefiriendo recordar la alegría de su hermana antes de que el silencio de la muerte violenta apagara su sonrisa.



Este texto fue realizado con colaboración de un asistente de IA y editado por un periodista que utilizó las fuentes idóneas y verificó en su totalidad los datos. Cuenta con información y reportería propia de Noticias Caracol.

