Así habría estafado médico a inversionistas para construir falso hospital en Boyacá

Un médico habría estafado a varios inversionistas y ciudadanos mediante un supuesto proyecto hospitalario que prometía mejorar la atención en salud en Saboyá, Boyacá. Se trata de Juan Manuel Herrera Arbeláez, quien fue presentado ante un juez de control de garantías por la Fiscalía General de la Nación y es señalado de presuntamente captar millonarios recursos para la construcción de un complejo médico que nunca llegó a ejecutarse.

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Según la investigación, el profesional habría recibido más de $2.200 millones por parte de inversionistas y compradores interesados en participar en la iniciativa. El caso involucra a cerca de 1.100 personas que realizaron aportes económicos con la expectativa de acceder a consultorios médicos o a beneficios relacionados con servicios de salud.

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Las autoridades sostienen que el dinero fue recolectado durante varios años bajo la promesa de construir un complejo hospitalario que finalmente no se materializó.



¿Cómo habría estafado médico con falso proyecto hospitalario?

De acuerdo con el material probatorio recopilado por la Fiscalía, el proyecto comenzó a promocionarse en 2012. La propuesta consistía en la construcción de un centro hospitalario con alrededor de 40 consultorios médicos, que supuestamente atendería a habitantes de la región y también generaría oportunidades laborales para profesionales de la salud.



Las investigaciones indican que Herrera Arbeláez habría difundido la iniciativa en distintos espacios utilizando su trayectoria profesional para generar confianza entre posibles inversionistas. Además, habría asegurado que contaba con apoyo financiero internacional para sacar adelante la obra en el municipio boyacense.

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Con ese respaldo, según la Fiscalía, el hombre logró vender la totalidad de los consultorios proyectados, cada uno con un valor cercano a los $70 millones. Paralelamente, otras personas realizaron aportes de aproximadamente 2 millones de pesos, "con la idea de que también accederían a beneficios especiales en la prestación de servicios de salud". Sin embargo, con el paso del tiempo el proyecto no registró avances y nunca fue entregado.

"Al parecer, acudió a diferentes medios con el fin de atraer inversionistas y compradores, aprovechó su reconocimiento profesional para generar confianza entre los interesados y aseguró contar con millonarias donaciones provenientes del extranjero", indicó el ente.



Médico habría captado más de 2.200 millones por falso proyecto

El ente investigador calcula que el monto total obtenido mediante las distintas modalidades de captación asciende a 2.276 millones de pesos, suma que corresponde a los pagos efectuados por compradores de consultorios y por ciudadanos que participaron como aportantes. Para la Fiscalía, existen suficientes elementos que permiten inferir "se habría apropiado ilegalmente" de recursos que no fueron utilizados en la construcción del complejo médico prometido en Saboyá.

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"Una fiscal de la Seccional Boyacá le imputó el delito de estafa en masa agravada", sostuvo la Fiscalía. Durante las audiencias preliminares, el procesado no aceptó los cargos formulados por el ente acusador. Tras analizar los argumentos de la Fiscalía y de la defensa, el juez de control de garantías decidió imponer medida de aseguramiento privativa de la libertad en el lugar de residencia del investigado mientras avanza el proceso judicial.

VALENTINA GÓMEZ GÓMEZ

NOTICIAS CARACOL

vgomezgo@caracoltv.com.co