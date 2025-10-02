En vivo
Noticias Caracol  / JUDICIAL  / Así era la mansión y el ‘perro gigante’ del 'Ecuatoriano’, el capo que se escondía con modelo paisa

Así era la mansión y el ‘perro gigante’ del 'Ecuatoriano’, el capo que se escondía con modelo paisa

Las fiestas y excentricidades del 'Ecuatoriano' llamaron la atención de los vecinos, quienes pusieron una queja por el ruido. Detrás de esa pista hallaron que se trataba de un peligroso narcotraficante.

Por: Cristian Ávila Jiménez
Actualizado: 2 de oct, 2025
Alias Ecuatoriano.

