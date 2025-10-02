En vivo
JUDICIAL  / Así fue audiencia reservada contra presunta infiltrada en el Ejército: también la señalan de hurto

Así fue audiencia reservada contra presunta infiltrada en el Ejército: también la señalan de hurto

La fiscal dijo además que Luisa Fernanda Salgado entregaba “información a las organizaciones criminales de los allanamientos y las capturas que iban a ser realizadas”.

Por: Noticias Caracol
Actualizado: 2 de oct, 2025
Así fue audiencia reservada contra presunta infiltrada en el Ejército: también la señalan de hurto

