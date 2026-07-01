Caso Miguel Uribe y las nuevas condenas impuestas por las autoridades a dos implicados

Las autoridades impusieron nuevas condenas en torno al homicidio del senador Miguel Uribe Turbay. En esta oportunidad, las nuevas sentencias son en contra de Elder José Arteaga, alias El Costeño, quien fue catalogado por la Fiscalía General de la Nación como el jefe logístico del atentado en contra del político de 39 años y uno de los eslabones más fuertes de las investigaciones, y Wilmer González, alias El Hermano, quien, según las investigaciones, era la mano derecha de ‘El Costeño’.

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Por el crimen contra Uribe, alias El Costeño pagará 26 años de cárcel, la pena más alta en medio de esta investigación, y alias El Hermano pagará 21 años de prisión.