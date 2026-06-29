Nuevos detalles sobre el homicidio de ciudadano en Bogotá que habría causado un policía

Se conocen nuevos detalles del caso del patrullero de la Policía Metropolitana de Bogotá que está siendo investigado como el presunto responsable del homicidio de un ciudadano venezolano en la localidad de Los Mártires, centro de la ciudad de Bogotá. La víctima fue identificada como Carlos Mora y la Fiscalía busca establecer cómo ocurrieron los hechos.



Imágenes conocidas por Noticias Caracol muestran los momentos previos a la tragedia. En un video de cámaras de seguridad se muestra al uniformado, quien, según información oficial, se encontraba de turno llegando a la vivienda de Carlos Mora. En el lugar compartieron por varios minutos junto a otras personas.

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Justamente, la tarea de las autoridades es establecer qué ocurrió en los segundos finales del encuentro entre el policía y el ciudadano asesinado. El material en video hace parte de las pruebas con las que se busca establecer cómo y por qué el patrullero, al parecer, desenfundó su arma de dotación y en qué circunstancias se produjo el disparo.



Carlos Mora sufrió un disparo en el abdomen, según Fiscalía

De acuerdo con información proporcionada por fuentes de la Fiscalía General de la Nación, Carlos Mora sufrió una herida con arma de fuego a la altura del abdomen. Aunque fue trasladado a un centro asistencial, el hombre terminó perdiendo la vida.

Información oficial indicó que el patrullero hacía parte del servicio de seguridad del antiguo comando de la Policía, ubicado sobre la avenida Caracas con calle sexta, a solo dos cuadras del lugar donde ocurrieron los hechos.



En cuanto al uniformado, se conoció que al momento de lo sucedido él se encontraba en turno de vigilancia.



En entrevistas realizadas por los investigadores a personas cercanas a la víctima, se reveló que el uniformado y el hombre asesinado era conocidos desde tiempo atrás y que de manera ocasional se reunían para conversar y compartir.



Él era Carlos Mora, ciudadano víctima de homicidio en Bogotá

En el barrio, Carlos es recordado por su carisma. Tras migrar de su país natal, Venezuela, se comenzó a dedicar a la venta de alimentos y, según sus allegados, trabajaba para reunir el dinero con el que esperaba abrir un negocio.

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La Policía Metropolitana de Bogotá se pronunció frente a lo sucedido e informó que tras conocer el caso se activaron los protocolos pertinentes y el patrullero fue presentado ante las autoridades competentes para que se determine su eventual responsabilidad en los hechos.

Mientras avanzan las audiencias correspondientes, el uniformado de la Policía involucrado en estos hechos permanece a disposición de las autoridades judiciales.

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CAMILO ROJAS, PERIODISTA NOTICIAS CARACOL

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