Piden sacar a presidenta de Corte Constitucional del caso de la mujer que solicita suicidio asistido

La firma DescLAB, que acompaña a Catalina Giraldo, pide apartar del caso a la presidenta de la Corte Constitucional, Paola Meneses. Giraldo tiene 30 años y busca el acceso a la muerte digna a través del suicidio médicamente asistido. Esta mujer tiene un diagnóstico complejo y para nada menor: padece trastorno depresivo mayor, trastorno límite de la personalidad y trastorno de ansiedad no especificado.



Ella ha intentado todo lo imaginable en terapias, pero no ha tenido mejoría: 40 esquemas farmacológicos distintos, nueve hospitalizaciones psiquiátricas y tres ciclos de terapia electroconvulsiva. Nada. En 2025, Catalina tomó la decisión de solicitar la muerte digna a través de una figura que hasta ahora no ha sido utilizada en Colombia: el suicidio médicamente asistido. Pero la EPS Sanitas le negó la petición. Por lo tanto, el caso trascendió a instancias legales a través de una tutela que hoy es objeto de estudio en la Corte Constitucional.

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¿Por qué piden apartar a la magistrada Paola Meneses?

DescLAB sostiene que la magistrada Meneses es la designada para revisar el expediente de la tutela, pero está impedida para decidir en el caso de Catalina Giraldo. La organización ya envió un oficio para pedir que se le aparte del proceso. “La ley prohíbe fallar a un juez que ya manifestó su opinión sobre el asunto”, declara. Y es que Meneses salvó su voto en la sentencia C-164 de 2022, fallo reconocido por ser aquel que le abrió la puerta al mecanismo del suicidio médicamente asistido como una opción legal de morir dignamente en Colombia, al despenalizarlo.

“Al salvar su voto (...), la magistrada Meneses rechazó públicamente la Asistencia Médica al Suicidio, se opuso radicalmente a su despenalización y práctica en el sistema de salud”, afirma DescLAB como parte de los argumentos para pedir que la togada no tenga peso en el caso.

La firma también dice que la magistrada emitió un juicio que calificó como “profundamente estigmatizante” sobre la capacidad de manifestar la voluntad por parte de quienes tienen alguna condición de salud mental. “Meneses afirmó que las personas con sufrimiento psíquico tienen una voluntad distorsionada y son incapaces de dar un consentimiento libre e informado”. Además, señaló que la magistrada bloqueó la solución de fondo al decir que ni la Corte ni el Ministerio de Salud pueden regular sobre este asunto, sino que solo le corresponde al Congreso de la República.



El caso de Catalina Giraldo: “Lo siento en mi pecho y me duele”

El caso de Catalina Giraldo fue conocido por la Unidad Investigativa de Noticias Caracol en su momento, antes de que este fuera admitido por la Corte Constitucional el pasado 28 de mayo. Es trascendental porque es la primera paciente que pide tomar esta ruta en el país y cumple todos los requisitos: padece una enfermedad grave, resistente a todo esfuerzo terapéutico.

(Conozca todo el caso aquí: El pedido de una mujer de 30 años por una muerte digna a través de un suicidio médicamente asistido)

“Yo siento que es un infierno. Por ejemplo, sentir que el corazón se te acelera, que no puedes respirar bien, que te tiemblan las manos, que tienes ganas de lastimarte, que quieres hacerte daño; luchar todo el tiempo con eso es muy desgastante también. A mí me cansa mucho tener que estar todo el tiempo lidiando con eso. Quisiera poder apagar esas voces, apagar ese malestar; de pronto hay momentos pequeños en el día en que se apagan, pero la mayor parte del día eso está contigo a todas partes, a donde vayas, inclusive a dormir se va conmigo, no me deja descansar, no me deja en paz. Es como si quisieras decirle 'ya basta, vete por favor, déjame en paz'”, cuenta Catalina, a modo de describir lo que vive día tras día.



María Paula Rodríguez Rozo

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