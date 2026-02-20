Condenan a José Leonidas Bustos, expresidente de la Corte Suprema, por el cartel de la toga

En un fallo de primera instancia, la Corte Suprema de Justicia condenó a 10 años, 3 meses y un día de prisión a José Leonidas Bustos, expresidente de ese alto tribunal, vinculado con el cartel de la toga.

El exmagistrado fue hallado culpable como coautor impropio de los delitos de cohecho propio en concurso homogéneo y sucesivo (de dos delitos), en concurso heterogéneo con el ilícito de concierto para delinquir. Sin embargo, fue absuelto del cargo de tráfico de influencias de servidor público por el que fue acusado.

Además de la sentencia en prisión, la Corte Suprema de Justicia también lo inhabilitó “para el ejercicio de derechos y funciones públicas por el mismo término y multa de ciento treinta y tres millones setecientos treinta y ocho mil ciento setenta pesos ($133.738.170.oo)”.



Noticia en desarrollo.