La banda criminal y la suma que pagó capo canadiense para asesinar a testigo del FBI en Medellín

Cada vez se conocen más detalles del plan de Ryan Wedding, un exatleta olímpico y narcotraficante canadiense capturado en México que contrató a un sindicato criminal colombiano para asesinar a un testigo del FBI en Medellín, capital de Antioquia. Los investigadores determinaron que los autores materiales del homicidio alguna vez estuvieron vinculados a Pablo Escobar, y presuntamente hacían parte de la Oficina de Envigado.

Wedding fue capturado el 22 de enero en Ciudad de México, tras casi un año de búsqueda. El FBI de Estados Unidos había aumentado la recompensa por su captura a 15 millones de dólares. Este organismo determinó que Wedding lideró una compleja organización transnacional del crimen organizado que coordinaba la adquisición y el transporte de cocaína desde Suramérica hacia Estados Unidos y Canadá.

El hombre de 44 años fue acusado en junio de 2024 en el Distrito Central de California por varios cargos, entre ellos, dirigir una organización criminal continua, asesinato, intento de asesinato y conspiración para poseer, distribuir y exportar cocaína. Sin embargo, se declaró inocente de los 17 cargos que enfrenta, incluyendo lavado de dinero y manipulación de testigos. Se destaca, además, que antes de entrar en el mundo criminal participó en los Juegos Olímpicos de Invierno de 2002, representando a Canadá en snowboard.



El plan criminal para asesinar a testigo en Medellín

El diario canadiense CBC conoció un documento de 46 páginas que da más detalles del asesinato de Jonathan Acebedo-García, el exnarcotraficante nacido en Montreal (Canadá) que se convirtió en informante del FBI a fines de 2023, y que recibió cinco disparos en la cabeza por parte de un escuadrón de sicarios no identificado mientras almorzaba con amigos en un restaurante de Medellín.



Wedding, supuestamente, había ofrecido una recompensa de 5 millones de dólares por el asesinato de Acebedo-García cuando se enteró que este estaba cooperando con la justicia estadounidense, pues antes solía ser su socio. Como no obtuvo lo que quería, contactó a un grupo criminal, presuntamente la Oficina de Envigado, para lograr su objetivo.



La Oficina, la cual se fundó en los años 80 y fue aliada del cartel de Pablo Escobar, supuestamente tenía un equipo no identificado que vigilaba a Acebedo-García, su esposa y otra mujer identificada como JR, descrita como la 'amante' de Acebedo-García. Primero se afirmó que Wedding, a principios del año pasado, había dado a ese grupo una suma de 2,5 millones de dólares estadounidenses por el asesinato, pero uno de sus socios luego mencionó que la cantidad pagada probablemente era de 500.000 dólares (más de 1.800 millones de pesos colombianos) en criptomonedas.

El expediente del caso revelado por CBC indica que "inicialmente, Wedding ordenó a la Oficina secuestrar a la Víctima A", refiriéndose a Acebedo-García, "y 'cortarlo', es decir, torturarlo y posteriormente matarlo". El plan, sin embargo, cambió a un asesinato tipo ejecución, con un pistolero usando un silenciador, según los documentos.

Incluso, se dice que Wedding implementó, a través de sus contactos colombianos, un programa espía conocido como herramienta de interceptación de dispositivos para rastrear el teléfono celular de su exsocio, sin éxito. Los investigadores afirmaron que Wedding pagó alrededor de18.500 dólares a una persona no identificada para acceder a la tecnología, la cual usó "en numerosas ocasiones en Canadá y México".

Las autoridades, por el momento, también esperan que testifique Andrew Clark, quien era la mano derecha de Wedding y se convirtió en informante del FBI tras el asesinato de Acebedo-García, sin que el ahora capturado lo supiera. Se espera que cuente su versión en Los Ángeles (EE. UU.) a finales de este año para obtener más detalles del actuar criminal del exdeportista olímpico.

