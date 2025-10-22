Corjusticia pide a presidente Petro respetar decisiones judiciales, tras fallo absolutorio de Uribe

El magistrado Hermes Lara de la sala penal del Tribunal Superior de Bogotá, en calidad de presidente de la Corporación de Jueces y Magistrados de Colombia (Corjusticia), hizo un llamado al presidente Gustavo Petro a respetar los fallos, a propósito de las declaraciones hechas por la absolución a Álvaro Uribe en las últimas horas.

El Tribunal Superior de Bogotá decidió revocar la condena a 12 años de prisión domiciliaria impuesta por la juez Sandra Heredia en primera instancia al expresidente, por los delitos de soborno en actuación penal y fraude procesal.

Noticia en desarrollo.