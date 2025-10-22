En vivo
Noticias Caracol  / JUDICIAL  / Corjusticia pide a presidente Petro respetar decisiones judiciales, tras fallo absolutorio de Uribe

Corjusticia pide a presidente Petro respetar decisiones judiciales, tras fallo absolutorio de Uribe

La corporación expresó su rechazo a lo manifestado por el mandatario en el consejo de ministros, quien dijo: “Ya veremos si la Corte Suprema admite eso o no, si hay justicia o los carteles de la toga siguen manejando esto”.

Por: Noticias Caracol
Actualizado: 22 de oct, 2025
Magistrado Hermes Lara, de la sala penal del Tribunal Superior de Bogotá y presidente Gustavo Petro -
Colprensa - Alexi J. Rosenfeld / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP

