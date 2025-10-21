En vivo
Cabezote sección COLOMBIA Noticias Caracol 2025 DK
EN VIVO | Fallo de segunda instancia contra Álvaro Uribe por presuntos soborno y fraude procesal

EN VIVO | Fallo de segunda instancia contra Álvaro Uribe por presuntos soborno y fraude procesal

El Tribunal Superior de Bogotá da a conocer su decisión contra el expresidente, que en primera instancia fue condenado a 12 años de prisión domiciliaria.

Por: Sandra Soriano Soriano
Actualizado: 21 de oct, 2025
Álvaro Uribe: este es el fallo en segunda instancia contra el expresidente
AFP

