Noticias Caracol  / POLÍTICA  / Petro acusa a Bernie Moreno, senador de EE. UU., de instigar a Trump contra el Gobierno de Colombia

Petro acusa a Bernie Moreno, senador de EE. UU., de instigar a Trump contra el Gobierno de Colombia

El presidente colombiano afirmó que el senador republicano de origen colombiano "está desesperado" porque quiere que Donald Trump "choque" con su Gobierno.

Por: EFE
Actualizado: 21 de oct, 2025
Editado por: William Moreno Hernández
Gustavo Petro y Bernie Moreno.
Gustavo Petro y Bernie Moreno.
Colprensa y AFP

