Cabezote sección Mundo Noticias Caracol 2025 DK
Noticias Caracol  / MUNDO  / Venezuela dice que neutralizó tres aeronaves vinculadas al narcotráfico en zonas cerca de Colombia

Venezuela dice que neutralizó tres aeronaves vinculadas al narcotráfico en zonas cerca de Colombia

El régimen chavista señaló que también fue inutilizada recientemente "una pista de aterrizaje clandestina" y se incautaron 3.000 litros de combustible para aviones.

Por: EFE
Actualizado: 21 de oct, 2025
Vladimir Padrino y Nicolás Maduro.
AFP

