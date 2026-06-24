El rol de los dos señalados restantes del asesinato del pastor Lora y su familia en Aguachica, Cesar

La Fiscalía General de la Nación informó este jueves 24 de junio que dos de los implicados en el asesinato de un pastor religioso Marlon Lora, su esposa Yurlay Rincón y sus dos hijos, ocurrido en Aguachica (Cesar), aceptaron su responsabilidad mediante un preacuerdo y serán condenados a penas superiores a 17 años de prisión. Se trata de Jorge Luis Valderrama Cuba y Leonardo de Jesús Barraza Castillo, quienes reconocieron su participación en los hechos registrados el 29 de diciembre de 2024. Ambos hicieron parte d eun atentado, cuyo propósito era asesinar a Zaida Andrea Sánchez, alias La Diabla, pero una equivocación lo cambió todo y provocó el asesinato de inocentes, que compartían un momento de familia en un restaurante del municipio.



De acuerdo con la investigación adelantada por un fiscal especializado de la Delegada para la Seguridad Territorial, ambos hombres viajaron desde Barranquilla hasta Aguachica, donde se reunieron con otros dos involucrados para coordinar la ejecución del crimen.

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Así se habría planeado y ejecutado el ataque

Según los elementos de prueba recopilados por la Fiscalía, los cuatro involucrados llegaron al lugar de los hechos movilizándose en dos motocicletas y un automóvil. Las investigaciones indican que uno de los hombres descendió del vehículo, ingresó a un restaurante donde se encontraban las víctimas y abrió fuego contra ellas. Tres de los integrantes de la familia murieron en el sitio, mientras que una cuarta víctima fue trasladada a un centro asistencial, donde falleció dos días después debido a la gravedad de las heridas.

La Fiscalía señaló que videos de cámaras de seguridad y otras evidencias permitieron establecer que Valderrama Cuba y Barraza Castillo habrían cumplido funciones de apoyo logístico en el crimen. En particular, se les atribuye haber conducido las motocicletas utilizadas para realizar seguimientos al pastor religioso y para transportar al presunto autor material del ataque. Ambos aceptaron mediante preacuerdo los delitos de homicidio agravado y fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones agravado, en calidad de cómplices.



La Fiscalía indicó que una juez penal de conocimiento de Aguachica avaló los preacuerdos suscritos con los procesados. Como consecuencia, Jorge Luis Valderrama Cuba y Leonardo de Jesús Barraza Castillo serán condenados a penas superiores a 17 años de prisión por su participación en el homicidio múltiple que conmocionó al municipio cesarense a finales de 2024. Las autoridades continúan con las actuaciones judiciales relacionadas con los demás involucrados en el caso.



María Paula Rodríguez Rozo

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