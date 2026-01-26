Los cabos que ataron las autoridades para condenar a dos hermanos por crimen de alias La Diabla

El hallazgo de una motocicleta fue clave para que las autoridades dieran con dos hermanos, quienes fueron sentenciados por participar en el homicidio de Zaida Andrea Sánchez, alias La Diabla, ocurrido el pasado 23 de enero de 2025 en el barrio Laureles, en la ciudad de Medellín. De acuerdo con las investigaciones, José Gregorio Morgado Herrera y Estarlin Oswaldo Morgado Herrera, de 25 y 29 años respectivamente, cumplieron labores de vigilancia y transporte para ejecutar el crimen de esta mujer.



Los hermanos fueron condenados por los crímenes de homicidio agravado; y fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, partes o municiones. Sin embargo, las condenas no fueron las mismas, pues Estarlin Morgado fue sentenciado a 15 años, mientras que la condena de José Gregorio fue de 19 años.

Según las investigaciones adelantadas por un fiscal de la Unidad de Delitos contra la Vida, los dos hermanos compraron una motocicleta en el centro de la ciudad de Medellín y la usaron para transportar al hombre que disparó en contra de alias La Diabla y facilitar su huida.

Dicha motocicleta, según la Fiscalía, fue encontrada a pocas cuadras del lugar donde un sicario le quitó la vida a Zaida Andrea Sánchez. Las autoridades pudieron establecer que José Gregorio Morgado fue la persona que iba conduciendo la motocicleta que se usó para cometer el crimen.



Tras el crimen de ‘La Diabla’, los hermanos Morgado huyeron hacia la ciudad de Barranquilla para esconderse, pero la Policía Metropolitana los ubicó y les dio captura en el mes de febrero del 2025.



¿Quién era alias La Diabla?

Zaida Andrea Sánchez, alias La Diabla, era una narcotraficante que tuvo relación con el crimen de la familia Lora en Aguachica, Cesar, ocurrido el 29 de diciembre de 2024. Esta mujer tuvo una relación sentimental con otro narcotraficante, identificado como Alexander González Pérez, alias El Calvo.



De acuerdo con investigaciones de las autoridades, la pareja de narcotraficantes habría sido mandada a matar por Javier Alfonso Velosa, alias Jhon Mechas, jefe del frente 33 de las disidencias de las Farc. Este disidente, al parecer, contrató a alias J (o Andrés), jefe de la banda de sicarios conocidos como Los J, para que terminara con la vida de la pareja.

Según las investigaciones, Jhon Mechas habría ordenado el asesinato de Zaida Andrea Sánchez y Alexander González por un supuesto robo relacionado con el negocio de estupefacientes. Los J, presuntos ejecutores del doble homicidio, habrían recibido cerca de 150 millones de pesos para llevar a cabo el crimen. La primera víctima, a finales de diciembre de 2024, habría sido alias El Calvo, quien, de acuerdo con los investigadores, mantenía deudas con grupos armados del Catatumbo por un impuesto ligado al tráfico de drogas. Al parecer, este hombre debía alrededor de 5.000 millones de pesos.



La equivocación que terminó con la vida de la familia Lora

El domingo 29 de diciembre de 2024, los sicarios habrían localizado a alias La Diabla. Su vestimenta se convirtió en una de las claves que llevó a las autoridades a plantear la hipótesis de la fatal confusión que terminó en la muerte de la familia Lora. Los asesinos tenían como referencia una mujer que vestía una blusa blanca, pantalón negro y se movilizaba en una camioneta blanca de alta gama, características que coincidían con las de Zaida Andrea. Sin embargo, según la investigación, los sicarios perdieron de vista a La Diabla cuando ella salió de la funeraria junto a su escolta en la camioneta blanca. Minutos después, y de manera coincidencial, llegó al mismo restaurante al que también había arribado la familia Lora, lo que habría desencadenado la tragedia.

Zaida Andrea llegó al restaurante El Establo a las 12:20 de la tarde. Dieciséis minutos antes, a las 12:04, el sicario había entrado al establecimiento con la intención de atacarla a ella y a sus acompañantes. Sin embargo, terminó asesinando a la familia Lora, que había llegado al lugar a las 12:00. En medio de la confusión, el sicario primero abrió fuego contra el pastor Marlon Lora, al parecer creyendo que se trataba del escolta de Zaida Andrea. De manera insólita ese día, Ángela Lora vestía también una camisa blanca y un pantalón negro, la misma combinación de ropa que llevaba alias ‘La Diabla’.

La conclusión de los investigadores de este caso fue que el pastor Marlon Lora y su familia fueron víctimas inocentes de una guerra criminal entre bandas criminales.

