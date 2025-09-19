Empresario caleño Jorge Uribe habría sido asesinado por su hermano: Fiscalía lo acaba de capturar

En un cañaduzal, el pasado 12 de abril, fue hallado el cuerpo sin vida de Jorge Hernando Uribe Bejarano, empresario caleño quien días antes había sido reportado como desaparecido. El caso causó estupor en el Valle y se inició una exhaustiva investigación sobre qué fue lo que le ocurrió.

El hallazgo de Jorge ocurrió en la vereda El Estero, corregimiento Hormiguero, zona rural de Cali. Fue el 6 de abril cuando Uribe salió de la casa de un familiar y, desde entonces, no se conoció de su paradero, solo hasta cuando su cuerpo fue hallado. En su momento hubo, incluso, una millonaria recompensa para establecer su paradero.

Tras cinco meses de la muerte de Jorge, la investigación acaba de tener un giro que para muchos es impactante, pues las autoridades acaban de capturar, este 18 de septiembre, a Juan Carlos Uribe Bejarano, hermano del fallecido. El hoy señalado es jefe de protocolo de la Biblioteca Departamental Jorge Garcés Borrero, detalló Blu Radio.



Se conoció que la Fiscalía ordenó su captura como sospechoso de la desaparición y el asesinato de Jorge Hernando, quien al momento de su deceso tenía 74 años.

De acuerdo con las investigaciones, el cuerpo de Jorge Hernando fue hallado calcinado y, por eso, Medicina Legal realizó varios exámenes para esclarecer su identidad. La Fiscalía no ha dado a conocer detalles sobre los móviles que llevaron a la muerte al empresario, quien se dedicaba a la organización de eventos.

El día de su desaparición, según lo que Juan Carlos le narró a medios de comunicación, su hermano debía entregar unas cajas, pero en la tarde de ese domingo no volvió a contestar. Las autoridades no han informado detalles sobre la captura del señalado y se espera que sea puesto a disposición de un juez para la legalización del procedimiento, además de la imputación de cargos, lo que dará luces de los delitos que le endilgan.

