Masacre en Río de Oro, Cesar: asesinan a tres personas, entre ellas, una niña de 12 años

Masacre en Río de Oro, Cesar: asesinan a tres personas, entre ellas, una niña de 12 años

Sujetos armados dispararon varias veces y sin mediar palabra contra una pareja que se movilizaba en moto. La menor resultó gravemente herida y, aunque fue trasladada al hospital, murió en el lugar.

Por: Ángela Urrea Parra
Actualizado: 21 de dic, 2025
Masacre en Río de Oro, Cesar: asesinan a tres personas, entre ellas, una niña de 12 años
Masacre en Río de Oro, Cesar: asesinan a tres personas, entre ellas, una niña de 12 años -
Tomada de redes sociales

