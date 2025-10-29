En vivo
Bodega en Barranquilla habría sido usada por AUC y agentes del Estado para torturas y asesinatos

Una de las víctimas fue el abogado y profesor Jorge Adolfo Freytter, quien tomó un bus para ir a verse con su familia, fue secuestrado por paramilitares y un día después apareció sin vida y con signos de tortura.

Por: Noticias Caracol
Actualizado: 29 de oct, 2025
Imagen de referencia -
Archivo

