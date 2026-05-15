Familia de Miguel Uribe Turbay rechaza posible preacuerdo entre la Fiscalia y alias El Costeño

La familia de Miguel Uribe Turbay lanzó un duro pronunciamiento para rechazar una decisión reciente que tomó la Fiscalía General de la Nación en el marco de la investigación de magnicidio del que fue víctima el exsenador. Con María Claudia Tarazona y Miguel Uribe Londoño como representantes, la familia rechazó la presentación del preacuerdo entre Elder Arteaga (alias Costeño o Chipi) y la Fiscalía General de la Nación.

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Para los familiares de Turbay resulta “inaceptable otorgar beneficios” a Arteaga. De acuerdo con el ente judicial, este hombre habría sido el coordinador del plan criminal para asesinar al político. Una fiscal especializada le imputó los delitos de homicidio en grado de tentativa, concierto para delinquir y fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones, estas tres conductas agravadas; además de uso de menores de edad para la comisión de delitos y ocultamiento, alteración o destrucción de elemento material probatorio.

“Lejos de aportar una colaboración efectiva a la verdad, su defensa ha desplegado maniobras dilatorias sistemáticas para burlar la justicia. Conceder privilegios en la pena a quien fungió como coordinador y enlace jerárquico, presenció el crimen y fue el determinador para que el menor de edad accionara el arma, constituye un premio a la impunidad y un agravio directo al esclarecimiento de los hechos”, afirmó la familia.



Reconociendo la autonomía de la Fiscalía y reiterando respeto por la entidad, la familia de Uribe Turbay dijo que el avalar beneficios penales -que calificaron como desproporcionados. a Arteaga representa una “grave afrenta a la dignidad de las víctimas y a la confianza pública”.



“Este preacuerdo nos revictimiza, falla en el deber de proteger la verdad frente a su nivel de responsabilidad en el magnicidio, y envía al país un mensaje de incentivo a la criminalidad y las garantías procesales excedan a quienes atentan contra la democracia”, señaló con contundencia.

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En esa línea, la familia del senador le transmitieron al abogado Víctor Mosquera la decisión de rechazar cualquier acuerdo que se presente entre el ente acusador y Arteaga, además de acudir y utilizar todos los recursos e instancias legales, tanto nacionales como internacionales, para que la verdad plena salga a la luz y este atroz crimen no quede sepultado en la impunidad.

María Paula Rodríguez Rozo

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