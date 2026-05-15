Aparatoso accidente en Alto de La Línea provoca cierre total en vía Ibagué-Cajamarca: esto se sabe

Un fuerte accidente se registró este 15 de mayo en un punto del Alto de La Línea, uno de los puntos más importantes y complejos en materia de conectividad en Colombia. Debido al siniestro, las autoridades cerraron la totalidad de la vía en uno de los sectores para atender la novedad vial.

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De acuerdo con un video publicado en redes sociales, dos automóviles habrían chocado cuando pasaban por el sector del viaducto La Salada y quedaron invadiendo los dos carriles del punto, por lo que la vía -que conecta Ibagué con Cajamarca- tuvo que ser cerrada. Organismos de socorro y ambulancias adelantan labores de rescate. Preliminarmente se sabe que dos personas habrían quedado atrapadas en uno de los vehículos.

Las imágenes permiten observar que la parte frontal de cada uno de los involucrados tuvieron mayor afectación; uno de ellos quedó completamente destrozado. Se desconoce el estado de salud de los pasajeros de los automóviles.



Fuerte accidente en el sector del viaducto La Salada, en el Alto de La Línea, provocó cierre total de la vía Ibagué–Cajamarca. Dos personas quedaron atrapadas dentro de un vehículo y organismos de socorro adelantan labores de rescate. pic.twitter.com/mtqE4lyp4r — BluRadio Colombia (@BluRadioCo) May 15, 2026

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