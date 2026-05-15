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Noticias Caracol  / COLOMBIA  / Aparatoso accidente en Alto de La Línea provoca cierre total en vía Ibagué-Cajamarca: esto se sabe

Aparatoso accidente en Alto de La Línea provoca cierre total en vía Ibagué-Cajamarca: esto se sabe

Las autoridades atienden el fuerte choque que se produjo netre dos automóviles sobre un viaducto.

Por: Noticias Caracol
Actualizado: 15 de may, 2026
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Accidente de la línea

Un fuerte accidente se registró este 15 de mayo en un punto del Alto de La Línea, uno de los puntos más importantes y complejos en materia de conectividad en Colombia. Debido al siniestro, las autoridades cerraron la totalidad de la vía en uno de los sectores para atender la novedad vial.

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De acuerdo con un video publicado en redes sociales, dos automóviles habrían chocado cuando pasaban por el sector del viaducto La Salada y quedaron invadiendo los dos carriles del punto, por lo que la vía -que conecta Ibagué con Cajamarca- tuvo que ser cerrada. Organismos de socorro y ambulancias adelantan labores de rescate. Preliminarmente se sabe que dos personas habrían quedado atrapadas en uno de los vehículos.

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Las imágenes permiten observar que la parte frontal de cada uno de los involucrados tuvieron mayor afectación; uno de ellos quedó completamente destrozado. Se desconoce el estado de salud de los pasajeros de los automóviles.

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