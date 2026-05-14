Autoridades toman posesión de 5 hoteles de lujo de príncipe belga en Cartagena: ¿de quién se trata?

La Fiscalía General de la Nación y la Sociedad de Activos Especiales (SAE) informaron que tomaron posesión de cinco hoteles lujosos en la ciudad de Cartagena, de los cuales dos fueron en la isla de Barú.



Noticias Caracol conoció que estas propiedades incautadas son del príncipe belga Henri de Croÿ, estaban a nombre de su esposa María del Socorro Patiño Córdoba, a quien se le dictaron medidas cautelares, y hacen parte de una investigación en Europa por lavado de activos.

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Los hoteles de lujo incautados por las autoridades son los siguientes: Casa Córdoba estrella, Casa Córdoba Román, Casa Córdoba Cabal, Casa Córdoba Cuartel y Casa Barú.

Además de los cinco hoteles de lujo, la SAE también incautó una camioneta marca Fotón y dos motocarros marca TVS.



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¿Quién es el príncipe Henri de Croÿ?

Según el medio Paris Match, el príncipe Henri de Croÿ pertenece a una destacada familia aristocrática franco-belga, que hoy ve su apellido afectado por un escándalo financiero conocido como los “Papeles de Dubái”. Este caso, expuesto en parte por Paris Match Belgium desde 2019, se sustenta en la filtración de cerca de 200.000 documentos internos de la firma Helin, creada por el propio Henri de Croÿ en Suiza y trasladada en 2009 al emirato de Ras al-Khaimah, considerado uno de los centros financieros internacionales más opacos.

El príncipe Henry de Croÿ comenzó a ocupar titulares en Bélgica al verse involucrado en un extenso proceso judicial por fraude fiscal a gran escala. Aunque el caso atravesó múltiples giros inesperados, finalmente fue absuelto en 2015, tras años de litigio y luego de haber intentado obstaculizar la investigación en su contra, presuntamente con el apoyo de firmas de inteligencia empresarial y detectives privados.

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Los "Documentos de Dubái", indicó el medio citado, evidencian que el príncipe, con el apoyo de abogados, contadores, banqueros y testaferros, habría estructurado a través de la red Helin un amplio sistema de fraude fiscal y lavado de dinero. Esta red operaba principalmente entre Luxemburgo, Suiza y los Emiratos Árabes Unidos, permitiendo que las fortunas de numerosos clientes evitaran el pago de impuestos.

Entre ellos figuran, además de oligarcas rusos y algunas figuras públicas, principalmente altos ejecutivos, grandes herederos y dueños de significativos patrimonios, incluidos alrededor de sesenta ciudadanos belgas. Así lo reflejan con claridad los abundantes datos filtrados, que hoy sustentan los procesos judiciales y administrativos en curso en Bélgica, Francia y Suiza.

Según la Organización Crimen y Corrupción (OCCRP), el príncipe "ha estado vinculado a Colombia durante aproximadamente tres décadas a través de su esposa, María del Socorro Patiño Córdoba, quien nació en la pequeña ciudad de Popayán, en el suroeste del país". Además, la organización indicó que Henri de Croÿ se ha convertido en un acaudalado hotelero en la ciudad de Cartagena.

CAMILO ROJAS, PERIODISTA NOTICIAS CARACOL

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