Fiscalía mantiene suspensión en la orden de captura de alias Calarcá, cabecilla de las disidencias

Tras más de cinco horas de reunión entre delegados de la Fiscalía General de la Nación y el Gobierno Nacional, se determinó mantener la suspensión en la orden de captura de alias Calarcá, uno de los cabecilla de las disidencias de las Farc. La fiscal Luz Adriana Camargo había pedido levantar la medida luego de que la Unidad Investigativa de Noticias Caracol revelara archivos que demostrarían el alto grado de infiltración y de informantes que tiene este grupo armado ilegal en las principales instituciones del Estado.

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La orden de captura se había suspendido cuando inició la mesa de negociaciones entre la disidencia de Calarcá y el Gobierno nacional, a finales de 2023, cuando esta estructura armada delinquía junto a Iván Mordisco. Hubo un cese al fuego bilateral de 18 meses, pero este terminó el 15 de abril del año pasado, cuando el gobierno de Gustavo Petro decidió no prorrogarlo. Sin embargo, la mesa de diálogo siguió adelante. Según analistas, ha sido difícil determinar cuál es el rumbo de este proceso de paz, teniendo en cuenta el limitado número de acciones concretas por parte de ese grupo armado que estén encaminadas a una desmovilización.

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