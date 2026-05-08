Habla defensa de Sonia Segura, mujer que atropelló a decenas de personas en Monster Truck en Popayán

La representación de Sonia Segura, la conductora de la Monster Truck que arrolló a decenas de personas durante un evento en Popayán el pasado domingo 3 de mayo, se pronunció este viernes. En un comunicado conocido por Noticias Caracol, afirmó que la mujer "no ha pretendido evadir a las autoridades ni desatender la actuación penal". Además, dijo que ha recibido amenazas a pesar de que "no tiene restricciones a la libertad ordenadas por autoridad competente ni ha sido formalmente requerida".

Síganos en nuestro WhatsApp Channel , para recibir las noticias de mayor interés

"Litigium Abogados informa a la opinión pública y a los medios de comunicación que ha asumido la defensa técnica de Sonia Dilma Segura Moreno, dentro de la investigación relacionada con los hechos ocurridos el pasado 3 de mayo de 2026 en Popayán, durante una exhibición de Monster Truck. Expresamos nuestra profunda solidaridad con las familias de las personas fallecidas, con las personas lesionadas y con toda la comunidad afectada por esta tragedia", aseguró el comunicado.

Cabe resaltar que el siniestro vial fue grabado por varios de los testigos. En videos difundidos en redes sociales se ve que la camioneta, conocida como 'Dragona', inició su presentación y minutos después se dirigió con velocidad hacia el público, al paecer, luego de que Segura perdiera el control del vehículo. El incidente dejó tres personas muertas y alrededor de 50 heridas, y las autoridades investigan si se trató de una falla mecánica.



La firma de abogados añadió que "el dolor de las víctimas merece respeto absoluto y ninguna actuación de defensa puede desconocer la gravedad humana de lo ocurrido. La defensa actuará con pleno respeto por la investigación que adelanta la Fiscalía General de la Nación y actuará para contribuir, dentro del marco legal, al esclarecimiento de los hechos". Además, reiteró que Segura "acudirá junto con su defensa cuando sea requerida por las autoridades para atender los requerimientos que correspondan dentro del debido proceso".



"Sonia lamenta profundamente lo sucedido y se encuentra afectada emocionalmente por los hechos. Ella y su familia han recibido amenazas, razón por la cual existe temor por su integridad personal. Rechazamos cualquier amenaza, hostigamiento, insulto o llamado a la violencia. La legítima exigencia de verdad y justicia debe hacerse con respeto por las víctimas, por la Fiscalía General de la Nación encargada de adelantar la investigación y por las garantías constitucionales propias de toda actuación penal, incluida la presunción de inocencia", concluyó el comunicado.

Publicidad

Noticia en desarrollo....