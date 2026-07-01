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Al menos cuatro muertos tras celebraciones en México tras partido de dieciseisavos del Mundial 2026

Más de 1,4 millones de personas salieron a las calles para festejar, especialmente en el corredor turístico que conecta el Paseo de la Reforma con el centro histórico en Ciudad de México, según autoridades.

Por: Camilo Rojas
Actualizado: 1 de jul, 2026
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Al menos cuatro muertos tras celebraciones en México tras partido de dieciseisavos del Mundial 2026
Celebraciones en Ciudad de México -
Getty

Al menos cuatro personas murieron durante la madrugada del miércoles en medio de las multitudinarias celebraciones registradas en Ciudad de México tras la clasificación de la selección mexicana a los octavos de final del Mundial 2026, según informó el gobierno de la capital.

La alcaldesa de Ciudad de México, Clara Brugada, señaló en una rueda de prensa que más de 1,4 millones de personas salieron a las calles para festejar, especialmente en el corredor turístico que conecta el Paseo de la Reforma con el centro histórico de la ciudad.

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"En este tipo de celebración siempre hay riesgos", afirmó la mandataria al anunciar que ordenó reforzar las medidas de seguridad de cara al partido del próximo domingo, cuando México enfrentará a Inglaterra en el estadio Azteca en busca de un lugar en los cuartos de final.

Celebraciones en México
Celebraciones en México -
CLAUDIA ROSEL/AFP

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Dos mujeres y un hombre murieron por asfixia

De acuerdo con las autoridades, tres de las cuatro víctimas fallecieron por asfixia en el sector de Reforma. Se trata de dos mujeres, de 19 y 48 años, y un hombre de 44 años.

La cuarta víctima es un hombre de aproximadamente 30 años que fue trasladado a un centro asistencial tras presentar un ataque epiléptico y una hemorragia del tracto digestivo. Posteriormente murió a causa de un paro cardiorrespiratorio.

Brugada también hizo un llamado a la ciudadanía a "festejar con civismo".

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Asimismo, pidió a los aficionados distribuirse en distintos espacios públicos y evitar concentrarse únicamente en la glorieta del Ángel de la Independencia, lugar que tradicionalmente reúne a la mayor cantidad de personas durante este tipo de celebraciones.

"Nuestra solidaridad y apoyo", expresó la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, al inicio de su conferencia matutina, en la que lamentó las muertes ocurridas durante los festejos. La mandataria agregó que las familias de las víctimas recibirán acompañamiento por parte de las autoridades.

Celebraciones en México
Celebraciones en México
HAARON ALVAREZ/AFP

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Según el balance entregado por la alcaldía, los organismos de emergencia realizaron 1.615 atenciones médicas y cerca de 20 personas debieron ser trasladadas a hospitales.

Ante la magnitud de las concentraciones, las autoridades también decretaron la prohibición de la venta de bebidas alcohólicas en las zonas donde se desarrollan las celebraciones.

La selección de México consiguió el martes una victoria histórica al derrotar 2-0 a Ecuador en el estadio Azteca, resultado con el que logró avanzar a los octavos de final y obtener su primer triunfo en una instancia de eliminación directa de una Copa del Mundo en cuatro décadas.

CAMILO ROJAS, PERIODISTA NOTICIAS CARACOL
X: RojasCamo
Correo: wcrojasb@caracoltv.com.co
Instagram: Milografias

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