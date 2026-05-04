¿Quién es la conductora de Monster Truck involucrada en accidente que dejó 3 muertos y 40 heridos?

Tres personas murieron y 40 quedaron heridas en Popayán, capital del departamento del Cauca, luego de que una camioneta Monster Truck arrollara a varios asistentes de un evento de exhibición de estos vehículos desarrollada el domingo 3 de mayo. El automotor era conducido por una mujer, y las autoridades investigan si se trató de una falla mecánica o si fue error de la conductora.

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El evento se desarrollaba en el sector de Boulevard Rose. Todo andaba con aparente normalidad hasta que, segundos después de que se hiciera la presentación del vehículo conocido como 'Dragona', el automotor tomó gran velocidad, se salió de la pista y se aproximó hasta la audiencia, causando pánico en el lugar. En otros clips, se ve cómo llegaron al sitio varias ambulancias, así como policías y bomberos, para brindar atención inmediata.

La gobernación del Cauca confirmó en un comunicado que "las personas lesionadas fueron remitidas al Hospital Universitario San José, Hospital Susana López de Valencia, Clínica La Estancia, Clínica San Rafael y la Unidad de Urgencias de la EPS Sanitas, en la ciudad de Popayán, donde reciben atención médica especializada y permanecen bajo observación".



El alcalde de Popayán, Juan Carlos Muñoz, indicó que las autoridades adelantan una "investigación rigurosa" para determinar las causas del accidente, y envío el siguiente mensaje a las víctimas: "A sus familias y seres queridos todo mi respeto, mi solidaridad, nuestro acompañamiento permanente en esta difícil situación. Lo que se vive hoy en la ciudad es un momento difícil también en los escenarios de urgencias, gente luchando por su recuperación y un equipo médico que está preparado para atender todo este evento trágico".



Esto se sabe de conductora de la Monster Truck en Popayán

La mujer que conducía el vehículo se llama Sonia Segura, de 54 años, que también resultó lesionada en el accidente. Cuenta con una trayectoria de más de 15 años en el sector automotor. Según sus redes sociales, es invitada en distintos lugares de Colombia para hacer exhibiciones del Monster Truck, mostrando sus habilidades para dominar estas máquinas de más de 1.500 caballos de fuerza.



En una entrevista con 'El Colombiano' de hace unos años, indicó que se motivó a conducir estos vehículos gracias a que, durante su trayectoria en medios de comunicación, conoció a Steve Harley, dueño de algunas de estos automotores. "Él vio que me gustaban muchos los carros, por las preguntas que le hice de temas de motor, entonces me invitó a un show, de ahí empecé a conocer un poco más de las Monster", dijo.



¿Qué se sabe de las víctimas fatales?

Las víctimas fatales son dos menores de edad y una joven llamada María Camila Fierro Capaz. Varias instituciones educativas lamentaron el fallecimiento de dos estudiantes durante el evento. Por su parte, el Colegio Nuestra Señora de Bethlem envío un mensaje de condolencias por la muerte de la joven Luna Saray Toro Hurtado.

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"Su alegría, su luz y su presencia vivirán siempre en nuestros corazones y en los recuerdos de todos los que tuvimos el privilegio de conocerla. Expresamos nuestras más sinceras condolencias y solidaridad a sus padres, familiares y amigos en este momento de profundo dolor. Elevamos nuestras oraciones por su eterno descanso y por el consuelo de su familia", añadió la institución educativa.

Por otro lado, lamentaron el fallecimiento de Hellen Mariana Velarde, de 12 años, quien estudiaba en la Institución Educativa Nuestra Señora del Carmen (Franciscanas). "Expresamos nuestras más sinceras condolencias y enviamos un abrazo de solidaridad y fortaleza en este difícil momento", indicó otro comunicado del colegio Nuestra Señora de Bethlem.

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LAURA VALENTINA MERCADO

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