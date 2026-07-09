Hijo de Diomedes Díaz irá a casa por cárcel por caso de secuestro y tortura: las razones

Un juez avaló medida de aseguramiento en domicilio para Luis Mariano Díaz, hijo del cantante Diomedes Díaz, y otras cinco personas que fueron procesadas por los delitos de secuestro agravado y tortura. La decisión se produce después de que la Fiscalía y los abogados de los señalados pactaron un preacuerdo, que estaba pendiente de ser avalado por el togado. Queda pendiente que un juez de conocimiento revise el preacuerdo para dar el sí definitivo.

Síganos en nuestro WhatsApp Channel , para recibir las noticias de mayor interés

El preacuerdo surgió entre la audiencia de imputación de cargos y la solicitud de medida de aseguramiento, en la que los señalados comparecieron desde Unidades de Reacción Inmediata (URI) y otro centro, ambos ubicados en el Atlántico. Este pacto entre los procesados y el ente judicial tenía entre las condiciones que los señalados aceptaron los cargos de delito agravado y tortura. y así lo hicieron. En ese sentido, los seis implicados tendrán que cumplir con la medida de casa por cárcel y tendrán que realizar un acto de reparación de 10 millones de pesos a favor de la víctima.

El ente judicial señalaba a Luis Mariano y a los otros cinco detenidos, que presuntamente hacían parte de una red de préstamos informales, los ‘gota a gota’, de haber retenido ilegalmente y agredido físicamente a uno de sus colaboradores tras, supuestamente, haber perdido una suma de entre 15 y 30 millones de pesos.



Según la Fiscalía, Díaz era el director de la empresa de préstamos. También fueron procesados ; los comerciantes Keiner Enrique Rocha Gamero, Dairo Andrés Tirado Bossio y José David Martínez Ibáñez; y los cobradores Alexis Rafael Jiménez Uribe y Stiven Rafael Bolaños de la Hoz.



¿Qué ocurrió en el caso de presunto secuestro, según la Fiscalía?

Publicidad

El ente acusador indicó que la víctima de este secuestro fue llevada desde su residencia hasta un lugar en el barrio La Granja, de Soledad, después de que varios de los implicados llegaran hasta la vivienda del sujeto y lo intimidaran frente a su familia. En este lugar, la víctima habría sido blanco de agresiones físicas.

"Durante el cautiverio habría sido golpeada en diferentes partes del cuerpo, atacada con tubos y tablas, sufrió una herida en una mano ocasionada con una navaja, fue golpeada con la cacha de un arma de fuego y amenazada de muerte, junto con su familia, con el propósito de obligarla a confesar el supuesto hurto e indicar el paradero del dinero", puntualiza el ente judicial.

Los presuntos agresores incluso habrían llamado a la familia de la víctima, otrora colaborador de la red de los gota a gota, para exigir 15 millones de pesos. Díaz, por su parte, “acudió al lugar donde la víctima permanecía retenida, asumió personalmente el mando de la sesión de agresiones, golpeó a la víctima con la cacha de una pistola y continuó interrogándola sobre el dinero”. Por este rol, la Fiscalía señala a Díaz González cmo el presunto determinador de la retención y uno de los presuntos responsables de la agresión.

Publicidad

María Paula Rodríguez Rozo

NOTICIAS CARACOL

¿Tiene una historia que contar?

Escríbanos a mprodrir@caracoltv.com.co