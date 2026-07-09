Fiscalía en Brasil denuncia penalmente a 4 personas por muerte de mujer que hacía bungee jumping

La Fiscalía de São Paulo presentó este miércoles una denuncia penal contra cuatro personas presuntamente involucradas en la muerte de una joven que falleció tras ser lanzada al vacío sin equipo de seguridad durante una actividad de puentismo en el estado brasileño de São Paulo. De acuerdo con un comunicado del Ministerio Público de São Paulo, tres hombres fueron acusados de homicidio con dolo eventual, con los agravantes de motivo torpe y del uso de mecanismos que impidieron cualquier posibilidad de defensa por parte de la víctima.

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Una cuarta implicada, señalada como la organizadora del evento, fue denunciada por el mismo delito bajo la figura de omisión impropia, al incumplir su deber de garantizar la seguridad de los participantes. Además, enfrenta un cargo por fraude procesal por presuntamente intentar eliminar pruebas fundamentales para la investigación.



El hecho ocurrió el pasado 13 de junio durante una jornada de puentismo con cuerda en la Ponte do Esqueleto, una ruta conocida por actividades de senderismo y turismo de aventura. En ese lugar, Maria Eduarda Rodrigues de Freitas fue lanzada al vacío por sus instructores sin ningún sistema de aseguramiento.



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Las investigaciones concluyeron que el grupo operaba sin una estructura formal para la gestión de riesgos y que ignoraba protocolos básicos de seguridad en eventos que congregaban entre 80 y 100 personas en cada edición.

Según la acusación, la joven participó en una maniobra conocida localmente como "avioncito", una práctica en la que los operadores elevan al participante antes de impulsarlo hacia el vacío.



El Ministerio Público sostiene que los acusados realizaron el lanzamiento cuando la cuerda de seguridad no estaba conectada al arnés de pecho de la víctima, lo que ocasionó una caída libre de cerca de 30 metros y le provocó la muerte por politraumatismo.



La Fiscalía indicó que los responsables conocían plenamente los riesgos letales de la actividad, pero omitieron de manera deliberada procedimientos esenciales de seguridad, entre ellos la doble verificación del equipo. También señaló que el grupo no contaba con una distribución clara de responsabilidades entre sus integrantes.

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En cuanto a la organizadora, el expediente fiscal señala que estaba al tanto de un incidente operativo similar ocurrido anteriormente y, pese a ello, permitió que las actividades continuaran.

Los investigadores también determinaron que, después del accidente, habría ordenado localizar la cámara corporal utilizada por la víctima y borrar todo el material almacenado con el fin de obstaculizar la investigación judicial. Hasta el momento, el dispositivo electrónico sigue desaparecido.

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El Ministerio Público solicitó mantener la prisión preventiva de los tres instructores, identificados previamente como Luis Felipe Feliciano Egoroff, Maicon Fernandes Cintra y Vitor de Freitas Gonçalves. Asimismo, pidió que la detención de la organizadora sea modificada de temporal a preventiva.

Finalmente, los fiscales requirieron la fijación de una indemnización de 200.000 reales (aproximadamente 39.000 dólares) como reparación por los daños ocasionados.

CAMILO ROJAS, PERIODISTA NOTICIAS CARACOL

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