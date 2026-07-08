Condenan a 5 mujeres que hacían procedimientos estéticos irregulares en Medellín: ¿cuánto pagarían?

Las autoridades condenaron a un grupo de mujeres que hacía parte de una red dedicada a la realización de procedimientos estéticos de manera irregular en Medellín, Antioquia, sin cumplir las medidas de higiene y salubridad. De acuerdo con las investigaciones, más de 40 mujeres resultaron afectadas por estas personas, quienes podrían pagar más de 7 años de prisión.

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Las cinco mujeres fueron identificadas como Yarleny Mosquera Aguirre y Elizabeth Rojas Tobón; quienes fueron las articuladores, y de Jackeline Bedoya Acevedo, María Paola Arango Garrillo y Michel Chaverra Jaramillo.



A través de redes sociales contactaban a las víctimas, según Fiscalía

Según la Fiscalía, entre abril del año 2023 y mayo del 2024, “estas personas se articularon para contactar ciudadanas de diferentes edades, la mayoría por redes sociales, y convencerlas de acudir a sus consultorios para realizarse una intervención conocida como lipólisis láser con transferencia glútea”. Un total de 55 mujeres que creyeron en el ofrecimiento de las delincuentes acudieron a casas de familia acondicionadas con salas de cirugía improvisadas, que no cumplían las condiciones requeridas para realizar tratamientos quirúrgicos invasivos. “Más de 40 pacientes adquirieron una bacteria no tuberculosa que les causó deformidades físicas y limitaciones funcionales permanentes”, explicó el ente acusador.

Decenas de mujeres fueron inducidas a someterse a procedimientos estéticos en viviendas acondicionadas como salas de cirugía improvisadas en Medellín (Antioquia), sin cumplir condiciones mínimas de higiene y salubridad. Por estos hechos, cinco personas fueron condenadas por… pic.twitter.com/CbpzC0Ubs0 — Fiscalía Colombia (@FiscaliaCol) July 8, 2026

Sobre el papel que estas personas cumplían dentro de la organización delincuencial, la Fiscalía señaló que, por ejemplo, Yarleny Mosquera Aguirre era la encargada de realizar las cirugías, presentándose como médica sin contar con título profesional, conocimientos ni certificaciones en el área de la salud. Por su parte, Elizabeth Rojas Tobón se encargaba de los asuntos comerciales, captaba a las clientes y recibía los pagos. El trabajo de Bedoya Acevedo, Arango Garrillo y Chaverra Jaramillo era intervenir en los procedimientos estéticos, realizando labores relacionadas con la administración de medicamentos, la aplicación de anestesia local, la atención posoperatoria y los masajes posquirúrgicos de las personas que acudían a sus servicios.



Las cinco implicadas aceptaron los hechos sustentados por la Fiscalía. En consecuencia, fueron condenadas, de acuerdo con su grado de participación, por los delitos de concierto para delinquir, lesiones personales y estafa agravada en modalidad masiva, recibiendo penas que oscilan entre los 83 y 88 meses de prisión.



Finalmente, la Fiscalía explicó que Yarleny Mosquera Aguirre continuará vinculada al proceso por el delito de concierto para delinquir agravado, debido a que no aceptó este cargo. La decisión corresponde a una sentencia de primera instancia, frente a la cual aún proceden los recursos previstos por la ley.

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CAMILO ROJAS, PERIODISTA NOTICIAS CARACOL

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