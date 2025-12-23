Hipótesis de la masacre en Río de Oro, Cesar, que dejó muertos a una pareja y su hija de 12 años

Un terrible crimen tiene en luto al municipio de Río de Oro, departamento del Cesar, luego de conocerse que las víctimas mortales pertenecían a una familia y que una de las personas asesinadas era una niña de tan solo 12 años. Esta masacre ocurrió en la vía que conecta a los corregimientos de Morrison con Los Ángeles. En total fueron tres los asesinados, a quienes identificaron como Anderson Rocha Núñez, su esposa Nelly Geraldine García y la hija de la pareja, Kendry Melissa Rocha.



La familia iba a bordo de una motocicleta sobre las 9:45 de la noche del pasado sábado, con rumbo al municipio de Aguachica, cuando sicarios armados les dispararon. Anderson y Nelly murieron en el lugar, mientras que la menor de edad alcanzó a ser llevada a un centro médico. Sin embargo, terminó perdiendo la vida minutos después de ser atendida.



¿Por qué mataron familia en Río de Oro, Cesar?

Las autoridades designaron un grupo especial de investigación criminal para esclarecer este triple homicidio. Hasta el momento, la información con la que cuentan los investigadores tiene que ver con disputas territoriales entre grupos armados ilegales. Rodrigo Manrique Gómez, subcomandante de la Policía del Cesar, informó que “estos hechos estarían relacionados con disputas territoriales entre grupos armados ilegales que tienen injerencia en la zona. De manera inmediata, se dispuso un equipo de inteligencia con el propósito de esclarecer lo sucedido y dar con los responsables de estos hechos”.

Agregó el comandante que “hacemos un llamado a la comunidad para que suministre información que nos permita avanzar en la investigación a través de la línea contra el crimen 3143587212, en la cual garantizamos absoluta reserva”.

Las autoridades ofrecen una recompensa de hasta 30 millones de pesos por información que permita dar con los asesinos de esta familia en Río de Oro.



Siete militares muertos tras ataque de Eln en Aguachica

Tras el ataque del Eln a la base militar de Aguachica siete fueron los soldados que murieron en estos hechos. Los militares fueron identificados como Kevin Méndez, Juan David Pérez, Mateo Pino, Jorge Mario Orozco, Jhon Fredy Moreno, Jaime Cárdenar y Brandon Valderrama.



El ministro de Defensa, general (r) Pedro Sánchez, se refirió a través de sus redes sociales: “Rechazo y condeno con absoluta vehemencia el cobarde atentado terrorista del cartel del ELN contra la Base militar de Aguachica, Cesar, que dejó siete soldados asesinados y enluta a todo el país. Ningún acto de violencia criminal quebrantará la voluntad del Estado ni el compromiso de nuestros soldados con la defensa de la vida, la democracia y el orden constitucional. Mi solidaridad profunda con las familias de nuestros héroes del Ejército Nacional y con los uniformados heridos. Acompañamos su dolor con respeto y gratitud, honrando el sacrificio de quienes entregaron su vida al servicio de Colombia y manteniendo viva su memoria”.



Agregó el ministro que “el terrorismo del cartel del ELN es una amenaza que debe ser desmantelada totalmente. No hacerlo es poner en grave riesgo a la población. Aunque en este año, se han inhibído alrededor de un 95% de ataques con drones, esta amenaza ha crecido exponencialmente y a una velocidad muy rápida, lo cual pone en grave riesgo la seguridad nacional. Por ello, el señor Presidente de la República autorizó avanzar en una urgencia manifiesta y la gestión de 1 billón de pesos para desarrollar la Primera Fase de un proyecto estratégico que busca proteger a todo el país de los ataques con drones. Asi mismo, he ordenado el despliegue inmediato de todas las capacidades operacionales, de inteligencia e investigación para dar con los responsables y neutralizar esta amenaza terrorista. No nos van a doblegar”.

En cuanto al estado de salud de los 30 militares heridos, algunos fueron enviados desde el Hospital de Alta Complejidad de Aguachica al Hospital Militar de Bogotá. Los soldados enviados a la capital de Colombia continúan internados en una unidad de cuidados intensivos.

