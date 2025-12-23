En vivo
JUDICIAL  / Hipótesis de la masacre en Río de Oro, Cesar, que dejó muertos a una pareja y su hija de 12 años

Hipótesis de la masacre en Río de Oro, Cesar, que dejó muertos a una pareja y su hija de 12 años

Anderson Rocha iba en una moto junto con su esposa Nelly García y su hija Kendry Melissa cuando sicarios les dispararon a sangre fría. Los adultos murieron en el lugar, mientras que la menor perdió la vida en un hospital.

Por: Camilo Rojas
Actualizado: 23 de dic, 2025
Hipótesis de la masacre en Río de Oro, Cesar, que dejó muertos a una pareja y su hija de 12 años
